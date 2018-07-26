Климат санкций. Эксперты задумались, как обеспечить россиян едой 

Зачем менять
Доктрина была утверждена в 2010 году и действует до 2020 года. Основной критерий оценки состояния продовольственной безопасности в ней — удельный вес отечественного продовольствия в общем потреблении. Между тем, за прошедший с принятия прежней доктрины в 2010 году период резко изменились внешние и внутренние условия функционирования агропродовольственного комплекса нашей страны.
Основными изменениями стали санкции в отношении России, ускорение роста АПК в последние годы, вступление России в ВТО, начало деятельности ЕАЭС, сворачивание взаимодействия с ЕБРР, резкое снижение курса рубля к основным мировым валютам, активизация участия РФ в таких объединениях, как ШОС, АСЕАН, в новых международных организациях — Азиатском банке развития, Новом банке развития (БРИКС), Фонде Шелкового пути.
По мнению экспертов, перечисленные изменения определяют необходимость существенного пересмотра целей и задач доктрины и основных направлений их реализации. Аналитики убеждены, что доктрина продовольственной безопасности должна превратиться в короткий концептуальный документ, который определяет долгосрочную перспективу (12–15 лет) — цели, принципы и механизмы решения вопросов продбезопасности, охватывающие исключительно конкретные угрозы и риски продовольственного обеспечения страны, гарантии государства и ключевые меры по предотвращению, либо устранению их последствий.
Научный анализ о состоянии продовольственного рынка проведен Центром агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ. Директор центра Наталья Шагайда напомнила, что срок действующей доктрины истекает через два года. За это время изменились внешние и внутренние условия развития агропромышленного комплекса страны.
Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов уточнил, что к внешним факторам следует отнести долговременный характер западных экономических санкций и изменение климата на планете. Все это следует учесть при работе над новой доктриной.
Деловые предложения
Предложения экспертов и бизнес-сообщества в проект новой доктрины продовольственной безопасности страны направлены в администрацию президента РФ, правительство страны, а также в Совет безопасности. Об этом заявил директор Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. Прежде чем сформулировать свое видение о будущей стратегии продовольственного обеспечения россиян, экспертное и деловое сообщество провело масштабное исследование о состоянии производства и сбыта продуктов питания. Оно легло в основу большой дискуссии, по результатам которой и были сформулированы предложения, отметил Шаронов.
Актуальность темы была вызвана тем, что задачи действующей доктрины в целом решены, за исключением молочной продукции, пищевой соли и рыбы, отмечают эксперты. В 2017 году достигнуты или превышены рекомендованные Минздравом РФ нормы подушевого потребления основных продуктов питания, кроме овощей (минус 20%), молока (минус 28%) и фруктов (минус 38%).
Потребности экспорта
Эксперты отмечают, что такой критерий, как удельный вес отечественного продовольствия в общем потреблении, неверно делать основным при определении уровня продбезопасности. По словам Натальи Шагайда, необходимо оценивать доступность безопасной и недорогой продукции. Эксперт отметила, что за 2013–2016 годы малообеспеченные россияне стали тратить на продовольствие 55% доходов (ранее — 48%), обеспеченные — 26% (против 22%).
Новая версия доктрины предполагает, что по овощам, фруктам и семенам основных культур необходимо обеспечивать страну самостоятельно. Кроме того, в документ включен пункт о развитии производства материально-технических ресурсов для АПК — семян, генетического материала, ветпрепаратов, сельхозтехники, оборудования и др.
Что нужно менять
Докладчики назвали основные текущие и перспективные риски и угрозы, которые требуют отражения в новой доктрине, и меры, направленные на их «купирование». Это — повышение спроса на продовольствие, изменение его структуры и ужесточение конкуренции за эту продукцию в мире в связи с ростом населения Земли; растущий дефицит пресной воды в мире; расширение протекционизма, торговых барьеров и торговых войн между США, Китаем, Европейскими странами и иными глобальными игроками, а также в отношении России.
Кроме того, среди рисков и угроз были названы глобальные изменения климата; деградация, экологическая деструкция почвы и других природных ресурсов для производства продовольствия; высокий уровень консолидации глобальных экономических игроков в области производства продовольствия (генетика, селекционные материалы, торговые трейдеры и т.д.); растущие риски попадания в продовольственные продукты антибиотиков, пестицидов, средств защиты растений, химических веществ из почвы, воды, воздуха и других вредных веществ, из отслеживаемых традиционными лабораторными испытаниями.
По мнению докладчиков, немаловажны пробелы и отсталость системы образования и науки в продовольственной сфере, отсутствие инструментов трансфера технологий, слабость кадров, способных воспринимать и использовать такие технологии; отставание в сфере цифровизации, «интернета вещей», «уберизации» сельского хозяйства и последующей продовольственной цепочки; возможные риски новых форм технологической зависимости от развитых стран в сфере производства, доставки до потребителя и контроля качества продовольствия в будущем, а также несогласованность политики в области развития АПК стран ЕАЭС.
Фото: Дмитрий А. Алексеев