Климат санкций. Эксперты задумались, как обеспечить россиян едой

Зачем менять

Доктрина была утверждена в 2010 году и действует до 2020 года. Основной критерий оценки состояния продовольственной безопасности в ней — удельный вес отечественного продовольствия в общем потреблении. Между тем, за прошедший с принятия прежней доктрины в 2010 году период резко изменились внешние и внутренние условия функционирования агропродовольственного комплекса нашей страны.

Основными изменениями стали санкции в отношении России , ускорение роста АПК в последние годы, вступление России в ВТО , начало деятельности ЕАЭС , сворачивание взаимодействия с ЕБРР , резкое снижение курса рубля к основным мировым валютам, активизация участия РФ в таких объединениях, как ШОС , АСЕАН, в новых международных организациях — Азиатском банке развития, Новом банке развития ( БРИКС ), Фонде Шелкового пути.

По мнению экспертов, перечисленные изменения определяют необходимость существенного пересмотра целей и задач доктрины и основных направлений их реализации. Аналитики убеждены, что доктрина продовольственной безопасности должна превратиться в короткий концептуальный документ, который определяет долгосрочную перспективу (12–15 лет) — цели, принципы и механизмы решения вопросов продбезопасности, охватывающие исключительно конкретные угрозы и риски продовольственного обеспечения страны, гарантии государства и ключевые меры по предотвращению, либо устранению их последствий.

Научный анализ о состоянии продовольственного рынка проведен Центром агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ . Директор центра Наталья Шагайда напомнила, что срок действующей доктрины истекает через два года. За это время изменились внешние и внутренние условия развития агропромышленного комплекса страны.

Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов уточнил, что к внешним факторам следует отнести долговременный характер западных экономических санкций и изменение климата на планете. Все это следует учесть при работе над новой доктриной.

Деловые предложения

Предложения экспертов и бизнес-сообщества в проект новой доктрины продовольственной безопасности страны направлены в администрацию президента РФ , правительство страны, а также в Совет безопасности. Об этом заявил директор Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов . Прежде чем сформулировать свое видение о будущей стратегии продовольственного обеспечения россиян, экспертное и деловое сообщество провело масштабное исследование о состоянии производства и сбыта продуктов питания. Оно легло в основу большой дискуссии, по результатам которой и были сформулированы предложения, отметил Шаронов.

Актуальность темы была вызвана тем, что задачи действующей доктрины в целом решены, за исключением молочной продукции, пищевой соли и рыбы, отмечают эксперты. В 2017 году достигнуты или превышены рекомендованные Минздравом РФ нормы подушевого потребления основных продуктов питания, кроме овощей (минус 20%), молока (минус 28%) и фруктов (минус 38%).

Потребности экспорта

Эксперты отмечают, что такой критерий, как удельный вес отечественного продовольствия в общем потреблении, неверно делать основным при определении уровня продбезопасности. По словам Натальи Шагайда, необходимо оценивать доступность безопасной и недорогой продукции. Эксперт отметила, что за 2013–2016 годы малообеспеченные россияне стали тратить на продовольствие 55% доходов (ранее — 48%), обеспеченные — 26% (против 22%).

Новая версия доктрины предполагает, что по овощам, фруктам и семенам основных культур необходимо обеспечивать страну самостоятельно. Кроме того, в документ включен пункт о развитии производства материально-технических ресурсов для АПК — семян, генетического материала, ветпрепаратов, сельхозтехники, оборудования и др.

Что нужно менять

Докладчики назвали основные текущие и перспективные риски и угрозы, которые требуют отражения в новой доктрине, и меры, направленные на их «купирование». Это — повышение спроса на продовольствие, изменение его структуры и ужесточение конкуренции за эту продукцию в мире в связи с ростом населения Земли; растущий дефицит пресной воды в мире; расширение протекционизма, торговых барьеров и торговых войн между США Китаем , Европейскими странами и иными глобальными игроками, а также в отношении России.

Кроме того, среди рисков и угроз были названы глобальные изменения климата; деградация, экологическая деструкция почвы и других природных ресурсов для производства продовольствия; высокий уровень консолидации глобальных экономических игроков в области производства продовольствия (генетика, селекционные материалы, торговые трейдеры и т.д.); растущие риски попадания в продовольственные продукты антибиотиков, пестицидов, средств защиты растений, химических веществ из почвы, воды, воздуха и других вредных веществ, из отслеживаемых традиционными лабораторными испытаниями.

По мнению докладчиков, немаловажны пробелы и отсталость системы образования и науки в продовольственной сфере, отсутствие инструментов трансфера технологий, слабость кадров, способных воспринимать и использовать такие технологии; отставание в сфере цифровизации, «интернета вещей», «уберизации» сельского хозяйства и последующей продовольственной цепочки; возможные риски новых форм технологической зависимости от развитых стран в сфере производства, доставки до потребителя и контроля качества продовольствия в будущем, а также несогласованность политики в области развития АПК стран ЕАЭС.