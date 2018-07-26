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Воробьев: До конца лета необходимо устранить максимальное количество ям во дворах
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Воробьев: До конца лета необходимо устранить максимальное количество ям во дворах 

РИАМО 1 час назад
До конца летнего сезона в муниципалитетах Подмосковья необходимо заделать максимальное количество ям во дворах, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы сделали большую работу во дворах, межквартальных проездах. Мы сделали акцент, приняли программу по устранению ям во дворах. Я очень надеюсь, что до конца летнего сезона мы сможем устранить максимальное количество ям», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Как, в свою очередь, отметил глава городского округа Электросталь Владимир Пекарев, в этом муниципальном образовании ремонт ям проходит активно.
«Более 7 тысяч ям мы доделаем в этом году. Все замечают, что работа делается, которая не делалась десятилетиями», — сказал Пекарев.
В конце июня губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил муниципалитетам в течение 10 дней оцифровать все ямы во дворах и приступить к их ремонту.
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