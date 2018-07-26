Бизнес-школа Сколково запустила гранты на полное покрытие программы MBA

Принять участие в конкурсе могут предприниматели, управленцы и госслужащие, обладающие долгосрочным видением и умеющие приспосабливаться к изменяющимся внешним и внутренним условиям на рынке. Организаторы отмечают, что ждут от конкурсантов способность нестандартно мыслить, принимать на себя ответственность и риски и стремиться к постоянному развитию.

Школа предоставит два гранта, которые покроют обучение по программе, а также проживание на кампусе в период обучения. Однако в стоимость не входят билеты и стоимость проживания во время международных модулей.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо изучить общие требования для студентов программы, подать заявку до 7 сентября, заполнить аппликационную форму и написать эссе, пройти тест Talent Q, оплатить аппликационный сбор, сдать тест на знание английского языка и пройти skype-интервью с модератором или консультантом программы.

После этого участники будут приглашены на групповой этап конкурса, где им необходимо будет показать свои лидерские качества и умение работать в команде. Участникам необходимо будет решить бизнес-кейс (индивидуально или в группах), испытать себя в ролевой игре и подготовить презентацию совместного проекта.

По результатам группового этапа и итогового интервью самые лучшие участники попадут в финал конкурса грантов. Там им предстоит защитить свой проект или решить и защитить бизнес-кейс перед экспертной комиссией.