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Бизнес-школа Сколково запустила гранты на полное покрытие программы MBA
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Бизнес-школа Сколково запустила гранты на полное покрытие программы MBA 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Принять участие в конкурсе могут предприниматели, управленцы и госслужащие, обладающие долгосрочным видением и умеющие приспосабливаться к изменяющимся внешним и внутренним условиям на рынке. Организаторы отмечают, что ждут от конкурсантов способность нестандартно мыслить, принимать на себя ответственность и риски и стремиться к постоянному развитию.
Школа предоставит два гранта, которые покроют обучение по программе, а также проживание на кампусе в период обучения. Однако в стоимость не входят билеты и стоимость проживания во время международных модулей.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо изучить общие требования для студентов программы, подать заявку до 7 сентября, заполнить аппликационную форму и написать эссе, пройти тест Talent Q, оплатить аппликационный сбор, сдать тест на знание английского языка и пройти skype-интервью с модератором или консультантом программы.
После этого участники будут приглашены на групповой этап конкурса, где им необходимо будет показать свои лидерские качества и умение работать в команде. Участникам необходимо будет решить бизнес-кейс (индивидуально или в группах), испытать себя в ролевой игре и подготовить презентацию совместного проекта.
По результатам группового этапа и итогового интервью самые лучшие участники попадут в финал конкурса грантов. Там им предстоит защитить свой проект или решить и защитить бизнес-кейс перед экспертной комиссией.
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