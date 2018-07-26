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Второй квартал 2018 года в Приморье обошёлся без громких задержаний браконьеров в лесах
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Второй квартал 2018 года в Приморье обошёлся без громких задержаний браконьеров в лесах 

Prim.News 2 часа назад
Подведены итоги работы охотнадзора.
Семь туш незаконно добытых копытных животных, которые являются кормовой базой амурского тигра, изъяли у браконьеров сотрудники охотнадзора Приморского края во втором квартале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр».
По фактам выявленных нарушений заведено шесть уголовных дел: четыре по статье 258 УК РФ «Незаконная охота» и два — по статье 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».
Во втором квартале группами охотнадзора Приморского края было проведено 1207 рейдов, составлено 216 протоколов о правонарушениях в области охоты и конфисковано 15 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия (четыре из которых с нарезным стволом), что соответствует показателям за аналогичный период прошлого года.
Примечательно, что общая сумма денежного поощрения инспекторов за второй квартал 2018 года составила 1011520 рублей.
За счет центра «Амурский тигр» оперативные группы оснащены автомобилями, квадроциклами и запасом топлива, служебным короткоствольным и автоматическим личным оружием, и боеприпасами к нему, а также многим необходимым, что помогает инспекторам исправно нести службу, которая сопряжена со многими опасностями.
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