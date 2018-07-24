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США разрешили «Русалу» беспошлинно ввозить алюминий
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США разрешили «Русалу» беспошлинно ввозить алюминий 

Российская Газета 24 июля 2018
Фото: Российская Газета
"Русалу" разрешили без 10-процентной пошлины ввести в США три тысячи тонн алюминия в слитках за один год. Разрешение уже получено от американского бюро промышленности и безопасности США при минпромторга США североамериканской «дочкой» «Русала»— Rusal America Corp, передает ТАСС со ссылкой на американское издание Metall Bulletin.
Компания сможет ввести алюминий в прессованных слитках спецификации AA6005A (размер слитка 14" x 236"). Отсутствие поставок алюминиевых слитков «Русала», после применения санкций, в том числе и российской компании, стало одной из причин роста цен на продукцию на внутреннем американском рынке.
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