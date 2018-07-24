США разрешили «Русалу» беспошлинно ввозить алюминий

"Русалу" разрешили без 10-процентной пошлины ввести в США три тысячи тонн алюминия в слитках за один год. Разрешение уже получено от американского бюро промышленности и безопасности США при минпромторга США североамериканской «дочкой» «Русала»— Rusal America Corp, передает ТАСС со ссылкой на американское издание Metall Bulletin.

Компания сможет ввести алюминий в прессованных слитках спецификации AA6005A (размер слитка 14" x 236"). Отсутствие поставок алюминиевых слитков «Русала», после применения санкций, в том числе и российской компании, стало одной из причин роста цен на продукцию на внутреннем американском рынке.