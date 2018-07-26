Орехъ: В России для пущего эффекта введут еще и выездные визы

Обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Антон Орех уверен, что россияне найдут способы обойти ограничения, которые введут поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ», внесенные недавно в Госдуму . Принятие этих поправок может привести к закрытию всех действующих визовых центров в стране, так как они не будут соответствовать новым более жестким требованиям.

Россия вновь превратится взакрытое общество идля пущего эффекта введет еще ивыездные визы, как при советской власти, собязательным собеседованием перед поездкой врайкоме «Единой России» . Насамом деле, политики тут никакой нет, аесть как всегда банальная жадность. Ведь всякая сертификация — это деньги. Государство довставалось сколен идостабилизировалось дотакой степени, что дерет клок слюбой овцы — хоть паршивой, хоть мохнатой, хоть вообще сбарана. Сочиняются все новые прямые икосвенные налоги, сборы, акцизы, подати, церковные десятины», — считает Орехъ.

Он привел в пример, как россияне справились с проблемами получения виз в Америку, делая это теперь в Латвии или Грузии

«Мынарод терпеливый. Тораспоряжались переносить иностранные серверы вРоссию, иначе весь интернет закроем — ничего как-то перенесли, Сеть незакрыли. Закон Яровой должен был прихлопнуть всех мобильных операторов, анас заставить платить зазвонки поценам середины 90-х, когда мобильник был роскошью. Ноничего, копошимся как-то, иоператоры пыхтят, нопроцветают. Запретили жратву иностранную — небеда, едим вместо сыра дегтярное мыло истолярный клей, даеще причмокиваем. Так что ис визами как-нибудь выкрутимся. Тем более что подавляющее большинство граждан России нетольконебыли никогда заграницей, нодажеизаграничных паспортов неимеют», — отмечает журналист.