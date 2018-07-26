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«Шли с ведрами через болота». К домам в селах юга Молдовы провели воду
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«Шли с ведрами через болота». К домам в селах юга Молдовы провели воду 

Мир24 2 часа назад
К домам жителям сел на юге Молдовы провели водопровод. На очереди еще почти три десятка населенных пунктов. И все благодаря новой ветке Леова-Яргара, передает корреспондент «МИР 24» Ксения Яниева.
Раиса Чику экономит воду по привычке. После каждой тарелки закрывает кран. Впервые за 54 года жизни, чтобы помыть посуду, ей не надо бежать к колодцу. Родное село Хэнэсэний Ной подключили к центральному водопроводу. Теперь и за огородом ухаживать легче — вода всегда под рукой.
«Раньше приходилось за водой идти за сотни метров. Особенно зимой, через снег, болото с замерзшими руками. А летом все колодцы высыхали и приходилось ждать, пока они вновь наполнятся. Было обидно жить у реки и не иметь воды. А сейчас мы просто счастливы. Это ведь не каприз — это жизненная необходимость», — говорит жительница села Хэнэсэний Ной Раиса Чику.
Река Прут растянулась по району на 41 километр. Скоро и здесь в Леове построят мощную водозаборную станцию. Трубы опустят на глубину ниже критической метки. Так что даже при засухе весь район будет обеспечен водой.
«Процесс проектирования шел долго и мучительно. Но в конце концов мы довели его до нужной кондиции. Поменяли некоторые нормы в нашем законодательстве, чтобы расход на одного человека не был 200 литров в сутки. Снизили его до 90. И сегодня воплощаем проект в жизнь», — рассказал заместитель председателя района Ион Плэмэдялэ.
Новая магистраль обеспечит водой десятки населенных пунктов. Сейчас строители проводят так называемые ветки. В рамках масштабного проекта возводят две насосные станции и станцию для перекачки. Кроме того, подрядчик обновит и водоочистную.
«Здесь используются новейшие материалы. Конструкции, фурнитура и задвижки из чугуна завезены из Германии, Румынии и Македонии. Качественные материалы, которые позволят увеличить скорость потока воды и продлят срок эксплуатации водопровода», — заявил менеджер проекта Валериу Порубин.
А вот резервуары для воды решили поднять на поверхность. Расположены они на самой высокой точке района. Отсюда вода самотеком будет поступать во все ветки магистрали. Эти резервуары для хранения воды сделаны из оцинкованной стали, внутри каждого имеется специальная полиэтиленовая мембрана. Она блокирует всякий контакт воды с воздухом. Что обеспечивает ее лучшее качество.
Власти района планируют подключить к водопроводу и соседние населенные пункты. Во сколько обойдутся блага цивилизации, чиновники пока сказать не могут. Сейчас стоимость кубометра примерно доллар. Но с увеличением числа потребителей цена может стать значительно меньше.
Строительство водопровода проходит при финансовой поддержке правительства Германии и Национального фонда регионального развития. Общая стоимость проекта почти три миллиона евро.
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