Дмитрий Азаров: «Выстраивая стратегию развития региона, надо идти от запроса людей»

Для начала он подчеркнул, что к разработке стратегических задач обязательно должны привлекаться ведущие специалисты и эксперты. «Подчеркну — именно специалисты, а не только и не столько чиновники», — обратил внимание Дмитрий Азаров.

В продолжение он напомнил, что еще в 2012 г. в Самаре к работе над стратегией развития столицы региона привлекался широкий круг жителей. Кстати, эта стратегия была признана лучшей в стране и отмечена ЮНЕСКО

"Теперь мы запускаем подобную работу по формированию стратегии лидерства — долгосрочной стратегии развития нашего региона. Именно такой подход, на мой взгляд, когда мы идем от запроса людей, от их интереса, от их чаяний, от их видения будущего своего поселка, своего района, своего города — этот путь наиболее верный. Этот путь позволит нам выбрать верные цели, а не ложные, потому что любой человек, каким бы гениальным он не был, может заблуждаться. Народная истина гласит — одна голова хорошо, а две лучше. Именно поэтому мы советуемся с людьми и привлекаем широкий круг специалистов", — сказал Дмитрий Азаров.

Действительно, с весны 2018 г. во всех муниципалитетах Самарской области стартовала работа по формированию стратегий развития каждого из них и долгосрочной стратегии развития региона.

"Нет региона без городов и сел — мы все одно целое, и, конечно же, предложения, которые жители выдвигают по развитию своего конкретного населенного пункта, должны учитываться при формировании стратегии региональной. Мы запустили эту работу. Стратегические сессии проходят по всей территории Самарской области: где-то более успешно, и люди активно включаются, благодаря и активности, в том числе, организаторов, глав муниципальных образований. А где-то не так успешно", — поделился глава региона.

Говоря о задачах, которые стоят перед Самарской областью, важно понимать, что ключевые из них уже были сформулированы в послании президента РФ Владимира Путина . Но стоит понимать, что у каждого региона есть свои особенности.

Для выработки тех задач, которые должен поставить перед собой конкретно наш регион, и проводятся стратегические сессии. Так, на прошлой неделе в Тольятти прошла сессия «Новое качество жизни», на которой с участием экспертов федерального уровня, представителей министерства строительства РФ , ведущих ученых обсуждались вопросы жилищного строительства, его доступности, а, значит, и внедрения новых современных технологий.

"Мы обсудили на этой сессии вопросы, связанные с управлением жилищным фондом — то, что волнует каждого жителя, с модернизацией коммунальной инфраструктуры, обсудили модельный договор как одну из форм, которая позволяет контролировать работу УК", — отметил глава региона.

Также на сессии обсуждались вопросы экологии, в том числе, системы сбора отходов, очистки воды. По всем этим вопросам были выработаны стратегические решения, которые будут дополнительно вынесены на суд людей и в случае одобрения включены в стратегию развития региона.

На этой неделе прошла стратегическая сессия «Сбережение народа». И проведение таких сессий-обсуждений продолжится.

"Мы поговорим о главном достоянии региона, о людях, формирующих новый формат управления, новый формат производства, новый формат образования и науки. Также поговорим об экономическом развитии региона, отдельно выделили тему цифровой экономики, так как это важнейший потенциал развития региона. Конечно, мы обсудим малые города, многие из которых действительно имеют большие возможности, уделим большое внимание сельскому хозяйству и жизни на селе, а также, конечно, обсудим в преддверии 1 сентября вопросы детства", — рассказал Дмитрий Азаров, подчеркнув, что именно дети — будущее региона и страны, и насколько это будущее будет светлым, зависит от каждого жителя области.

"Это зависит от того, как мы сможем воспитать наших детей, что мы сможем им дать, какой уровень образования, культуры, духовности. Именно от этого зависит будущее нашего региона и будущее нашей страны", — подытожил Дмитрий Азаров.