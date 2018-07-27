На «Территории смыслов» сформировали программу наследия Года добровольца

МОСКВА , 27 июл — РИА Новости . 26 июля подошла к концу смена «Поколение доброй воли», участники сформировали программу наследия Года добровольца в России , сообщает официальный сайт Росмолодежи.

Для эффективной работы участники объединились в профильные сообщества. Руководители, представители НКО и добровольческих проектов работали над созданием программы мероприятий, направленных на оптимизацию системы и структуры управления. Волонтеры и гражданские активисты формировали модель регионального добровольческого центра поддержки движения. Волонтеры-медики занимались разработкой дорожной карты по интеграции молодежных инициатив и медицинского добровольчества в программу развития здравоохранения. Медиа и блогеры создавали коммуникационное сообщество.

Помимо этого образовательная программа включала тренд-сессии, нетворкинги, мастер-классы и лекции с лидерами мнений и экспертами отрасти.