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На «Территории смыслов» сформировали программу наследия Года добровольца
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На «Территории смыслов» сформировали программу наследия Года добровольца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. 26 июля подошла к концу смена «Поколение доброй воли», участники сформировали программу наследия Года добровольца в России, сообщает официальный сайт Росмолодежи.
Для эффективной работы участники объединились в профильные сообщества. Руководители, представители НКО и добровольческих проектов работали над созданием программы мероприятий, направленных на оптимизацию системы и структуры управления. Волонтеры и гражданские активисты формировали модель регионального добровольческого центра поддержки движения. Волонтеры-медики занимались разработкой дорожной карты по интеграции молодежных инициатив и медицинского добровольчества в программу развития здравоохранения. Медиа и блогеры создавали коммуникационное сообщество.
Помимо этого образовательная программа включала тренд-сессии, нетворкинги, мастер-классы и лекции с лидерами мнений и экспертами отрасти.
Спикерами площадки стали главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, омбудсмен по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, исполнительный координатор Программы добровольцев ООН Оливье Адам и другие.
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