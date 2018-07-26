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Атмосфера доброй воли: «Территория смыслов» собрала более тысячи волонтеров
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Атмосфера доброй воли: «Территория смыслов» собрала более тысячи волонтеров 

РИА Новости 2 часа назад
Во Владимирской области проходит добровольческая смена всероссийского образовательного молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме». Мероприятие собрало около 1300 волонтеров со всей страны.
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