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Безвиз для фанатов, время в ЗАГС и замена военных кафедр: новые законы приняты
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Безвиз для фанатов, время в ЗАГС и замена военных кафедр: новые законы приняты 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Сразу несколько законопроектов было принято в третьем, окончательном чтении в Государственной думе 26 июля.
Госдума продлила до конца года безвизовый въезд в Россию по паспорту болельщика. Законопроект был принят в окончательном чтении 26 июля, после того как лидеры всех четырех фракций Думы и ее председатель Вячеслав Володин внесли соответствующий документ на рассмотрение палаты.
При наличии паспорта болельщика (Fan ID) туристы до конца года смогут беспрепятственно путешествовать по России, а их близкие смогут получить визу бесплатно.
Еще один новый закон коснется военных кафедр в ВУЗах. Их заменят на военные учебные центры. Таким образом, несколько видов структурных подразделений военного обучения, существующие сегодня в высших учебных заведениях страны, будут заменены единым видом. Как утверждают авторы законопроекта, изменения приведут к повышению эффективности управления военным обучением студентов.
В третьем, окончательном чтении был принят закон о расширении перечня редких заболеваний, закупка лекарств для лечения которых обеспечивается за счет средств федерального бюджета. По словам Володина, документ позволит оказать жизненно необходимую помощь конкретным людям. Список расширился на пять заболеваний: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, а также мукополисахаридоз трех типов (I, II и VI). Стоимость лечения для всех пациентов составит 10 миллиардов рублей ежегодно.
Кроме того, сегодня российский парламент в окончательном чтении принял законопроект о введении гибких правил регистрации бракосочетания. С 1 октября 2018 года дату и время заключения союза можно выбрать самостоятельно. А заявление в ЗАГС можно подать за год до предполагаемой регистрации, но не позднее, чем за месяц.
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