Ещё
Йемен призвал генсека ООН отреагировать на нападения хуситов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Йемен призвал генсека ООН отреагировать на нападения хуситов 

РИА Новости 2 часа назад
ДУБАЙ, 26 июл — РИА Новости. Международно признанное правительство Йемена направило срочные послания генеральному секретарю ООН и председателю Совбеза ООН с призывом отреагировать на нарушения йеменскими мятежниками из движения «Ансар Алла» (хуситами) международного права по обеспечению безопасности судоходства, сообщил РИА Новости глава МИД Йемена Халед аль-Ямани.
"Мы направили срочные письма через наши представительства в Нью-Йорке генеральному секретарю ООН и председателю Совбеза ООН, в которых возложили ответственность на международное сообщество за нарушения хуситами международных законов по обеспечению безопасности морской навигации", — отметил аль-Ямани.
Он заявил, что йеменское правительство считает молчание в ответ на постоянные нарушения хуситами принципов безопасности судоходства и нападения на корабли «позорным нарушением международного права».
В среду йеменские мятежники обстреляли два саудовских нефтяных танкера в Красном море рядом с западным побережьем страны, причинив небольшой ущерб одному из них. После этого саудовские власти объявили о приостановке транспортировки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Аденским заливом, до улучшения ситуации с безопасностью.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео Украинский 150-метровый инструмент для взятия Крыма: что пошло не так США принудили Германию к откату за "Северный поток-2"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня
Умер Игорь Беляев1
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии
США поставили Турции серьезный ультиматум101
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение