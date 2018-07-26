Йемен призвал генсека ООН отреагировать на нападения хуситов

"Мы направили срочные письма через наши представительства в Нью-Йорке генеральному секретарю ООН и председателю Совбеза ООН, в которых возложили ответственность на международное сообщество за нарушения хуситами международных законов по обеспечению безопасности морской навигации", — отметил аль-Ямани.

Он заявил, что йеменское правительство считает молчание в ответ на постоянные нарушения хуситами принципов безопасности судоходства и нападения на корабли «позорным нарушением международного права».

В среду йеменские мятежники обстреляли два саудовских нефтяных танкера в Красном море рядом с западным побережьем страны, причинив небольшой ущерб одному из них. После этого саудовские власти объявили о приостановке транспортировки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Аденским заливом, до улучшения ситуации с безопасностью.