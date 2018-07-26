В Мурманской области в рамках программы «Коларктик» начнут реализацию 14 проектов

МУРМАНСК , 26 июля. / ТАСС /. Реализация 14 международных проектов с участием Мурманской области начнется в рамках программы «Коларктик», соглашение о реализации которой было ратифицировано Госдумой в четверг. Об этом сообщили ТАСС в минэкономразвития области.

Швеции и Госдума на заседании в четверг ратифицировала три соглашения, регулирующие программы приграничного сотрудничества РФ и ее субъектов на северо-западных рубежах. Первое соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Коларктик» на период 2014-2020 годов было подписано 29 декабря 2016 года, общий бюджет программы составляет около €50 млн Программа направлена на решение общих вызовов приграничных территорий посредством реализации совместных проектов Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа , а также приграничных территорий Финляндии Норвегии , говорится в сопроводительных документах.

"В рамках программы «Коларктик» уже были отобраны 14 проектов с участием организаций Мурманской области. Ратификация соглашений позволит в ближайшее время подписать грант-контракты и начать реализацию проектов", — сказали в ведомстве.

Из 14 проектов семь касаются охраны окружающей среды, остальные посвящены развитию сферы бизнеса и транспорта. Самый крупный из них позволит отремонтировать автодорогу в пункту пропуска «Лотта» на границе с Финляндией. Еще один масштабный проект направлен на развитие туризма, связанного с уникальными арктическими явлениями природы, такими как полярные сияния. Также среди ожидающих ратификации — проекты по переработке северных ягод, по синхронизации транспортных перевозок в приграничных районах Мурмаснкой области и стран Скандинавии, по привлечению молодежи в научно-техническую сферу и другие.

Соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Коларктик» было подписано 29 декабря 2016 года. Общий бюджет программы составляет около €50 млн При этом его наполнение будет осуществляться за счет взносов России, Евросоюза , Финляндии и Швеции. Однако реализация отобранных проектов была остановлена отсутствием ратификации с российской стороны.