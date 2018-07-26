Как реагировать, если мужчина просит изменить внешность

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Допустим, стандартный сценарий отношений был запущен: милое знакомство завязалось, встречи состоялись, да союз двух довольных и вполне себе влюбленных сердец сформировался. Но тут вы неожиданно обнаруживаете, что до встречи с вами мужчина вашей мечты залипал исключительно на светловолосых созданий с небесного оттенка глазами, а вы — «испанка» в четвертом поколении. И все бы ничего, но через некоторое время ваш любимый вдруг начинает намекать, что светлый цвет волос пошел бы вам больше, неожиданно дарит абонемент в спортклуб и платье на два размера меньше нужного, а то и вовсе заводит разговор о том, что пластика нынче вещь простая и совсем не опасная. И вот сначала осторожно и дозированно, а после уже напрямую и открыто он просит вас увеличить грудь, похудеть или перекраситься. Как на это реагировать?

И ромашки, и лютики

Естественно, что у большинства из нас в той или иной степени сформировано собственное представление об идеале красоты, отталкиваясь от которого мы и ищем себе спутника жизни. Есть мужчины, которые не могут четко сформулировать свои предпочтения: им вроде бы и ромашки милы бывают, но и лютики с розами тоже нравятся. Таким проще, они действительно могут построить свое счастье со многими — был бы, как говорится, человек хороший. Таким индивидуумам и блондинки, и брюнетки одинаково нравятся — главное, чтобы симпатичная мордашка была.

Кривая бровь и прочие неприятности

Но попадаются и мужчины — зануды-перфекционисты. Чаще всего у таких требования к внешности противоположного пола самые капризные — они замечают любые мелочи, на которые «простой смертный» даже внимания не обратит. Кривая бровь, разная длина двух пальцев, неправильный кончик носа и секущийся волос могут стать причиной, по которой истинному красавцу или красотке влепят статус «не годен». Интересно, что далеко не все перфекционисты готовы предъявлять те же самые требования к своей собственной персоне и чаще всего сами бывают крайне далеки от общепризнанного идеала.

Ужасней всего, что для подобных людей именно внешность, и скорее даже только внешность, является главным показателем при выборе партнера, а вот истинные человеческие качества, характер и поступки могут не просто отойти на второй план, а в принципе остаться недооцененными и необнаруженными. Причин, по которым, например, такого рода мужчины выбирают женщин абсолютно не своего формата, может быть множество. Некоторым постоянно не везло со своим типажом — так уж случилось, что они ссорились, расходились, и круг повторялся вновь. А потому они однажды решают, что проблема кроется не в том, как они свой выбор делают, а в том, на ком они его останавливают, а значит, лучшее решение проблемы — выбрать себе противоположность. Иногда выбор «неформата» у капризных мужчин связан с предательствами красоток в прошлом, и тогда они решают включить наконец-то разум и выбрать себе даму головой, а не глазами.

Любовь не по формату

Только вот внутренние потаенные желания могут в один момент вновь вырваться наружу, и тогда этот чудесный товарищ захочет переделать новую неформатную девушку под свой старый идеал. И польются разговоры о спорте семь раз в неделю, о любви к длинным волосам, когда вы всю жизнь носили стрижку по плечи, или о пышной груди. Обработка будет идти по всем фронтам: он может открыто восхищаться чужими прелестями, демонстративно листать фотографии девушек из соцсетей с внешностью «по формату», отвешивать комплименты окружающим женщинам, выбивая у вас почву из-под ног, вселяя неуверенность в себе.

Вестись на подобные провокации, ложиться под нож хирурга или потеть до обморока в спортзале, добиваясь размера XS, когда генетика вас приколотила к минимальному М, — абсолютнейшая чушь. Потому как вы для подобного типа даже не человек, а обычная картинка в приложении, где ему постоянно требуется вам что-либо подправить, ужать или высветлить, чтобы почувствовать себя счастливым.

Естественно, что мы все со временем меняемся, и есть смысл следить за собой, чтобы картинка «во время знакомства» не сильно отличалась от «много лет спустя», потому как сильные внешние изменения тоже чреваты последствиями. Но сразу пытаться подстроиться под чужой идеал категорически не стоит!

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