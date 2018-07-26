В ЛДПР предложили установить дивиденды для госкомпаний в 50% на законодательном уровне

Депутат Владимир Сысоев (фракция ЛДПР ) внес в Госдуму законопроект, которым предлагается на законодательном уровне установить дивиденды для госкомпаний на уровне 50% чистой прибыли. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 17 федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

«1. Направляемая на выплату дивидендов акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, сумма не может быть меньше большей из 2 величин — 50 процентов чистой прибыли акционерного общества (без учета доходов и расходов от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг акций дочерних обществ и относящегося к ним налога на прибыль), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества, или 50 процентов чистой прибыли акционерного общества, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности акционерного общества», — говорится в тексте документа.

Законопроектом также предполагается, что сумма, направляемая на выплату дивидендов акционерными обществами, являющимися субъектами естественных монополий, не может быть меньше большей из 2 величин: не менее 50% чистой прибыли акционерного общества, учтенной ФАС России при утверждении соответствующего тарифа, или суммы, определенной в соответствии с положениями указанного пункта 1.

Кроме того, согласно документу, не распределенная на финансирование инвестиционных проектов и иные цели чистая прибыль направляется на выплату дивидендов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предложенные меры позволят мобилизовать доходы федерального бюджета и исключит возможность неисполнения установленного законом предписания со стороны крупных акционеров.