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В ЛДПР предложили установить дивиденды для госкомпаний в 50% на законодательном уровне
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В ЛДПР предложили установить дивиденды для госкомпаний в 50% на законодательном уровне 

Rambler News Service 2 часа назад
Депутат Владимир Сысоев (фракция ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, которым предлагается на законодательном уровне установить дивиденды для госкомпаний на уровне 50% чистой прибыли. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).
Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 17 федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
«1. Направляемая на выплату дивидендов акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, сумма не может быть меньше большей из 2 величин — 50 процентов чистой прибыли акционерного общества (без учета доходов и расходов от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг акций дочерних обществ и относящегося к ним налога на прибыль), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества, или 50 процентов чистой прибыли акционерного общества, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности акционерного общества», — говорится в тексте документа.
Законопроектом также предполагается, что сумма, направляемая на выплату дивидендов акционерными обществами, являющимися субъектами естественных монополий, не может быть меньше большей из 2 величин: не менее 50% чистой прибыли акционерного общества, учтенной ФАС России при утверждении соответствующего тарифа, или суммы, определенной в соответствии с положениями указанного пункта 1.
Кроме того, согласно документу, не распределенная на финансирование инвестиционных проектов и иные цели чистая прибыль направляется на выплату дивидендов.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предложенные меры позволят мобилизовать доходы федерального бюджета и исключит возможность неисполнения установленного законом предписания со стороны крупных акционеров.
Ранее вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что решение по выплате дивидендов в 50% прибыли принято для большинства госкомпаний. «Мы считаем, что дивиденды, которые должны платить государственные компании — 50% прибыли… В большинстве госкомпаний мы уже этот вопрос отработали, осталось несколько государственных предприятий, с которыми нужно этот вопрос окончательно решить», — сказал он.
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