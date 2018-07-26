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Полиция вновь пришла в приемную депутата Бондаренко
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Полиция вновь пришла в приемную депутата Бондаренко 

Свободные новости 37 минут назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 26 июля, в приемную депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко пришли сотрудники полиции с предупреждением о недопустимости экстремистcких действий. Об этом коммунист рассказал в своем Instagram.
«В моей депутатской приемной в Саратове посещения сотрудниками полиции становится нормой! Сегодня они пытались вручить мне очередное предупреждение об экстремизме. Безусловно, я воспринимаю эти мероприятия как попытку оказать давление накануне Всероссийской акции протеста 28.07.18 г. Мне не о чем было с ними беседовать, я уверен, что поступаю правильно, и по букве закона и совести, поэтому попросил их покинуть мою приёмную!» — отметил коммунист.
Сегодня меня посетила полиция!
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