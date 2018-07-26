Машинист должен сам чинить свой транспорт

Железнодорожник — такое же призвание, как журналист или артист. Алексей Иванов 45 лет жизни отдал любимой «железке». Несчастный случай оборвал его путь. А за плечами у его сына Сергея уже 40 лет стажа.

Алексей Иванов пришел на железную дорогу в 1947 году. Депо Савеловского вокзала стало ему вторым домом. Сыновья — Владимир и Сергей — с детства с восхищением наблюдали за большими машинами, с которыми отец управлялся влегкую. Он ходил на Т-3, ЧМ-3, на магистральном тепловозе М-62. Многие и сегодня помнят черный дым над зелеными кабинами.

— Настоящий машинист состав чувствует всей спиной. Отец универсальным машинистом был, водил и пассажирские, и товарные составы, — вспоминает Сергей Алексеевич.

Владимир уже поступать собирался в железнодорожное училище, но любимая девушка сказала, что замуж выйдет только за военного. А вот Сергей иной профессии для себя не представлял.

— Еще в 14 лет под свою ответственность отец посадил меня порулить самостоятельно, — гордо заявляет младший Иванов.

Контроллер — руль в кабине, которым регулируется скорость, младший Иванов у отца выучился крепко держать. Не раз эта наука помогала ему спасать человеческие жизни. Начинал карьеру Сергей помощником машиниста электрички.

— Люди часто не видят поезда. То девушка в капюшоне и наушниках пути переходит, то бабуля скользит с палочкой. А я прыгаю в кабине, торможу, — сокрушается Сергей.

Вся его трудовая книжка исписана благодарностями за спасение горе-пешеходов.

Отец сыну до последних своих дней не отказывал в помощи. Перед пенсией он трудился маневровым машинистом. Неожиданная трагедия разорвала семейный подряд. Алексея Алексеевича на огородике, у железной дороги, из-за клубники хулиганы избили лопатой по голове. Алексею Алексеевичу было 64 года. Хоронили его всем депо, последнее «прости» прогудели поезда.

— Многим я обязан отцу. И в технике он меня учил разбираться, — вспоминает Сергей. — Машинист должен свой транспорт сам чинить. Сломался на путях — 10 минут, чтобы освободить перегон.

Сегодня кабина электрички — это сплошные компьютеры. А бордовые занавесочки в кабине добавляют для домашнего уюта. Сергею эти занавески жизнь спасли.

— Камень подросток с насыпи кинул. Если бы не занавеска, как раз бы в висок, — усмехается младший Иванов.

Еще одна проверка на прочность машиниста Сергея Иванова случилась жарким летом 2008 года, когда в тени температура поднималась до 33 градусов. Электричка Сергея шла от Савеловского вокзала как положено, 90 км/час. И вдруг на расстоянии не более 200 метров от стремительно надвигающегося поезда блеснула серебристая кривая. Под действием высокой температуры сталь расширилась, и стык между рельсами разошелся так, что рельс выгнулся дугообразно. У железнодорожников это явление называется выбросом рельса. На скорости 90 км/час поезд не может преодолеть выброс рельса, рухнет на насыпь. За секунды было принято решение — применять экстренное торможение. Риск огромный — на большой скорости это чревато свалкой в вагоне: люди падают, вещи летят. Но в любом случае это лучше, чем смерть!

— Меня ударило о подлокотник кресла. Боль в боку два месяца не проходила, — вспоминает машинист.

Благодаря его высокому профессионализму в 2008 году две тысячи пассажиров остались живы. А в этом году в одной из дружественных нам стран поезд сошел с рельсов именно из-за выброса рельса. Пострадали многие, были и погибшие. Сергей демонстрирует корреспонденту «Вечерней Москвы» именные золотые часы — подарок от президента РЖД тех лет Владимира Якунина , удостоверение и знак почетного железнодорожника, наградили за спасение поезда. Правильно говорил старший Иванов: «Идите на железную дорогу. Она своих не бросает. Она прокормит».

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