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В ТОСЭР «Кировск» будет создан объединенный сервисный центр по ремонту горной и обогатительной техники
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В ТОСЭР «Кировск» будет создан объединенный сервисный центр по ремонту горной и обогатительной техники 

Министерство промышленности и торговли РФ 37 минут назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Москва, 26 июля. — В рамках поддержки арктических регионов в Минпромторге России состоялось совещание по вопросу создания на территории опережающего социально-экономического развития «Кировск» Мурманской области объединенного сервисного центра по ремонту горной и обогатительной техники.
В совещании приняли участие представители крупных предприятий-производителей горнопромышленного оборудования, профильных объединений, а также представители промышленных предприятий региона, которые высказали заинтересованность в реализации данного проекта и создании в перспективе кластера по локализации производства компонентов горно-промышленной техники и оборудования.
Наличие на территории Мурманской области ремонтно-сервисного центра позволит существенно сэкономить временные и финансовые затраты горнопромышленных компаний на ремонт крупногабаритных узлов оборудования, осуществляемый в настоящее время за пределами региона.
Для успешной реализации проекта необходимо провести системный анализ потребности крупных горнодобывающих компаний в ремонтно-сервисных работах, а Мурманская область должна довести до крупнейших отечественных производителей горнопромышленного оборудования информацию о существующих на региональном и федеральном уровнях мерах поддержки, а также об условиях льготного налогового режима в ТОСЭР «Кировск», —
отметил директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Сергей Безруков.
Промежуточные итоги реализации проекта Минпромторг России сможет оценить на VII Мурманской международной деловой неделе, которая будет проходить в период с 12 по 16 ноября 2018 года в г. Мурманске.
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