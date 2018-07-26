В ТОСЭР «Кировск» будет создан объединенный сервисный центр по ремонту горной и обогатительной техники

Москва , 26 июля. — В рамках поддержки арктических регионов в Минпромторге России состоялось совещание по вопросу создания на территории опережающего социально-экономического развития «Кировск» Мурманской области объединенного сервисного центра по ремонту горной и обогатительной техники.

В совещании приняли участие представители крупных предприятий-производителей горнопромышленного оборудования, профильных объединений, а также представители промышленных предприятий региона, которые высказали заинтересованность в реализации данного проекта и создании в перспективе кластера по локализации производства компонентов горно-промышленной техники и оборудования.

Наличие на территории Мурманской области ремонтно-сервисного центра позволит существенно сэкономить временные и финансовые затраты горнопромышленных компаний на ремонт крупногабаритных узлов оборудования, осуществляемый в настоящее время за пределами региона.

Для успешной реализации проекта необходимо провести системный анализ потребности крупных горнодобывающих компаний в ремонтно-сервисных работах, а Мурманская область должна довести до крупнейших отечественных производителей горнопромышленного оборудования информацию о существующих на региональном и федеральном уровнях мерах поддержки, а также об условиях льготного налогового режима в ТОСЭР «Кировск», —

отметил директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Сергей Безруков.