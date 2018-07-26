В Преображенском планируется установка новых мусорных контейнеров

Работы поручены ГБУ «Жилищник» района Преображенское.

В ходе проведения работ организация рассчитывает произвести все необходимые действия собственными силами, без привлечения сторонних подрядных организаций. Общий объем запланированных работ включает монтаж новых павильонов на тридцати шести контейнерных площадках, асфальтирование дворовых дорожек, организацию парковочных мест. Другой аспект работ включает озеленение дворов и придомовых территорий.

На проведение работ районной управой было выделено 27 млн рублей. Еще 29,34 млн рублей запланировано на обновление асфальтового покрытия на площади более сорока тысяч квадратных метров и бортового камня общей протяженностью почти полторы тысячи метров.