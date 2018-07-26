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Власти ЯНАО сообщили о реализации приоритетных инвестпроектов на 2,8 трлн рублей
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Власти ЯНАО сообщили о реализации приоритетных инвестпроектов на 2,8 трлн рублей 

ТАСС 48 минут назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Инвесторы реализуют 30 приоритетных проектов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на сумму 2,8 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщила начальник управления стратегического планирования департамента экономики ЯНАО Елена Котельникова.
"В настоящее время в автономном округе реализуются 30 приоритетных инвестиционных проектов на общую сумму более 2,8 трлн рублей, которые и в среднесрочной перспективе будут обеспечивать приток инвестиций в автономный округ", — сказала Котельникова.
По словам начальника управления, в 2017 году общий объем инвестиций в основной капитал по сравнению с 2016 годом в сопоставимом виде снизился на 3,8% и составил 1,08 трлн рублей. «До 2020 года достигнутый уровень инвестиций будет стабилен — чуть более триллиона рублей», — отметила она.
Котельникова также пояснила, что самыми крупными инвестиционными проектами являются строительство завода по сжижению природного газа на ресурсной базе Салмановского месторождения «Ямал СПГ», проект интеграции транспортной системы России в логистическую инфраструктуру арктической зоны «Северный широтный ход».
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