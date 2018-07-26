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Жилищник Академического района устранил дефекты асфальтобетонного покрытия возле дома по требованию жителей
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Жилищник Академического района устранил дефекты асфальтобетонного покрытия возле дома по требованию жителей 

Твоя Газета 46 минут назад
Фото: Твоя Газета
Управа Академического района оперативно реагирует на сообщения граждан и обращения, связанные с работой жилищно-коммунального хозяйства. Так, по обращению одного из жителей дома по адресу ул. Дмитрия Ульянова, д. 31, было отремонтировано асфальтобетонное покрытие на придомовой территории.
Жителю, обратившемуся по вопросу благоустройства дворовой территории было направлено письмо о проделанной работе и порядке выполнения других работ, по поводу которых поступил запрос.
«Локальные разрушения асфальтобетонного покрытия на придомовой территории дома 31 по ул. Дмитрия Ульянова устранены организацией ГБУ «Жилищник района Академический» участок № 5. Разрешения. Требующие капитального ремонта, отсутствуют», — говорится в письме.
Работы по устройству парковочного пространства взамен экопарковок и капитальный ремонт спортивных площадок будут учтены при планировании государственной программы по благоустройству дворовых территорий Академического района.
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