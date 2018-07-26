Российский Forbes cменил главного редактора

«Назначение Андрея Золотова на пост главного редактора Forbes — это один из шагов на пути реализации стратегии развития медиагруппы ACMG и портфеля брендов», сообщили в медиагруппе.

Сам Мазурин сообщил, что проинформировано о приказе о прекращении обязанностей главного редактора, однако никаких объяснений ему не дали.