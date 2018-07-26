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Российский Forbes cменил главного редактора
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Российский Forbes cменил главного редактора 

BFM.RU 20 минут назад
Фото: Ведомости
Журналист Николай Мазурин прекращает исполнять обязанности главного редактора Forbes Россия c пятницы, его место займет Андрей Золотов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе медиагруппы ACMG, выпускающей журнал. Золотов ранее занимал пост главреда Forbes Life.
«Назначение Андрея Золотова на пост главного редактора Forbes — это один из шагов на пути реализации стратегии развития медиагруппы ACMG и портфеля брендов», сообщили в медиагруппе.
Сам Мазурин сообщил, что проинформировано о приказе о прекращении обязанностей главного редактора, однако никаких объяснений ему не дали.
Как стало известно, Мазурин 25 июля обратился в прокуратуру Москвы в связи с тем, что свежий номер Forbes за август вышел без публикации статьи «Дела семейные» о братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых.
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