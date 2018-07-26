Эйфелева башня стоит на костях: что еще скрывают под землей мировые достопримечательности

Каждый год миллионы туристов ездят в одни и те же места в Европе и посещают признанные мировые достопримечательности. Лондон, Париж, Неаполь — даже если вы там не были, то все равно знаете, куда стремятся туристы первым делом, попав в эти города. И люди не обращают внимания ни на что другое вокруг — например, на то, что у них под ногами. А зря, ведь древние города скрывают под землей много всего интересного.

Лондонский фотограф Томас Сентпитри (Tomas Sentpetery) решил взглянуть на избалованные вниманием достопримечательности с нового ракурса. И спустился под землю.

«Прямо под нашими ногами скрыты целые миры. Я хотел показать, что популярные туристические места все еще хранят много тайн». Эксклюзивную серию фотографий выпустил Nikon.

Источник: Insider

Лондонский Биг-Бен находится над закрытой станцией метрополитена «Олдвич». Она была открыта в 1907 году, во время Второй мировой служила бомбоубежищем. Также станцию использовали, чтобы прятать сокровища Британского музея, включая мраморы Элгина.

В конце концов «Олдвич» была закрыта в 1994 году из-за дорогостоящего обслуживания. Сейчас станцию используют для тренировок различные организации — пожарные и полиция, а еще туда водят экскурсии.

Эйфелева башня стоит прямо на парижских катакомбах, которые хранят останки более 6 миллионов человек. Склепы были обустроены для того, чтобы разгрузить переполненные кладбища в период с XVIII по XIX век. Общая площадь катакомб — 11 тысяч квадратных метров, протяженность — 1,5 километра.

Под Неаполем лежит заброшенный туннель Бурбонов. Он был построен в 1853 году по приказу короля обеих Сицилий Фердинанда II как отступной путь из королевского дворца на случай, если народ снова поднимет восстание против его власти. Фердинанд умер до завершения строительства, а туннель использовали как склад. Во время Второй мировой он был госпиталем и бомбоубежищем. Потом про него забыли и снова обнаружили лишь в 2000-х годах.

Недалеко от Кракова под землей находится соляная шахта Величке. Подземные коридоры и галереи протяженностью более 200 километров являются одним из самых популярных туристических мест.

Отель St. Pancras Renaissance London Hotel находится как раз над лондонской почтовой железной дорогой. Почтовый метрополитен работал с 1927 до 2003 года. Закрыли его опять же из-за дорогостоящего обслуживания — в день он обходился городу в 1 миллион фунтов стерлингов. Сейчас там музей, и посетителям даже разрешают прокатиться на старых почтовых поездах.