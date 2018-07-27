Полпред в УрФО: Югра готова решать проблему переселения жителей из ветхого жилья

ТАСС , 27 июля. Полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов возьмет на контроль переселение жителей из ветхого жилья в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Об этом он сообщил в четверг журналистам в ходе своей первой рабочей поездки в этот регион.

В ходе «Прямой линии» с президентом РФ 15 июня 2017 года к Владимиру Путину обратились жители города Нягани с вопросом о расселении из вагон-городков. Путин отметил, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, «поэтому не попадают под программу аварийного жилья», и поручил ускорить решение вопроса, отметив, что «деньги на это выделены».

"Есть программа региона, президентское поручение выполняется, есть понимание, когда, в какие сроки и в каком районе будет переселение этих жителей, которые ждут с нетерпением решения этой проблемы. Это вопрос не одного дня, не одного года

Проблема достаточно непростая, дорогостоящая для окружного бюджета, но регион подтвердил готовность решать ее последовательно, с конкретными сроками. Этот вопрос будет на контроле полпредства", — сказал Цуканов журналистам в Сургуте

Ханты-Мансийске Николай Цуканов поделился впечатлением от административного центра Югры : «Город мне очень понравился. Ухожен, развита социальная инфраструктура. Обязательно приеду в Ханты-Мансийск». Он отметил, что по состоянию городов можно судить об уровне жизни их жителей и оценить работу органов власти.

Полпред посетил объект программы расселения жильцов из приспособленных для проживания строений в поселке Медвежий Угол. «По вопросу балков были звонки на прямую линию президента. Президент дал поручение разобраться в кротчайшие сроки. Я знаю, что этот вопрос на вашем контроле, и идет позитивное изменение: осталось небольшое количество балков, в ближайшее время проблема будет решена», — приводятся слова полпреда в сообщении департамента общественных и внешних связей региона.

Переселение жителей вагон-городков ведется в 11 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа. По словам губернатора Натальи Комаровой, за пять лет балочные массивы были полностью ликвидированы в Радужном, Покачах Югорске , Нижневартовском районе. «Путин дал поручение регионам уточнить количество приспособленных строений, людей, в них проживающих. Такие расчеты у нас есть, необходимо проработать варианты ускоренного завершения программы, исходя из установки, которую дал президент, о возможности выделения федеральных средств по программе „Жилище“ на эти цели», — сказала она.

"До конца года в Югре планируется ввести 800 тыс. кв. м жилья, что на уровне показателя прошлого года. Одним из драйверов активизации жилищного строительства является высокий уровень доступности ипотечного кредитования. По этому показателю мы занимаем третье место в России и второе — в Уральском федеральном округе. Продолжается работа по формированию фонда наемных домов социального и коммерческого использования. Построено пять арендных домов в Нефтеюганске , Сургуте, Ханты-Мансийске, включающих 730 меблированных квартир", — сообщила Наталья Комарова

В 2017 году в Югре жилищные условия с помощью мер государственной поддержки улучшили почти 6 тыс. семей. Более 400 семей получили земельные участки под строительство домов.