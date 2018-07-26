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Из-за роста цен на топливо оренбургские власти выделят аграриям 80 млн рублей
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Из-за роста цен на топливо оренбургские власти выделят аграриям 80 млн рублей 

ProOren 51 минуту назад
Фото: ProOren
Правительство Оренбургской области выделит региональным сельхозпроизводителям 79,3 млн рублей из регионального бюджета в качестве компенсации из-за роста цен на горюче-смазочные материалы. Об этом сообщается на сайте регионального Законодательного собрания.
По словам главы комитета ЗС по аграрно-промышленному комплексу Ивана Дикмана, региональные власти уже уведомили федеральный Минсельхоз о готовности выделить дополнительные средства.
Ранее Госдума одобрила решение правительства России по распределению 5 млрд рублей между регионами на компенсацию аграриям затрат на топливо. По предварительным расчетам Оренбургская область получит субсидии в размере 237,8 млн рублей. Деньги между субъектами РФ распределялись в зависимости от количества обрабатываемых площадей.
Напомним, с 25 июля на террритории Оренбургской области из-за засухи действует режим ЧС. По официальной информации, из-за неблагоприятных погодных условий погибли 249 га сельскохозяйственных культур.
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