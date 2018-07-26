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ЮАР приветствует досрочное уничтожение Россией всех запасов химоружия
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ЮАР приветствует досрочное уничтожение Россией всех запасов химоружия 

ТАСС 52 минуты назад
ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Южноафриканская республика приветствует досрочное уничтожение всех запасов химического оружия РФ. На это указывается в совместном заявлении о стратегическом партнерстве РФ и ЮАР, подписанном президентами Владимиром Путиным и Сирилом Рамапосой.
"Южноафриканская сторона приветствовала досрочное завершение Российской Федерацией процесса полного уничтожения своих запасов химического оружия, что является значительным вкладом в достижение цели построения мира, свободного от химического оружия", — говорится в тексте документа. При этом отмечается, что оба государства поддерживают усилия, направленные на укрепление целостности Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении и недопущение политизации деятельности Организации по запрещению химического оружия.
Помимо этого лидеры РФ и ЮАР подтвердили важность и востребованность работы действующего механизма ООН по разоружению, включающего в себя Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН, Конференцию по разоружению и Комиссию ООН по разоружению, для своевременной выработки соответствующих многосторонних договоренностей, направленных на укрепление системы глобального управления и содействие достижению международного мира и безопасности.
Путин и Рамапоса также осудили «терроризм во всех его формах и проявлениях, где бы и кем бы он ни практиковался». Они призвали к скоординированным усилиям по противодействию этой угрозе под эгидой ООН на прочной основе международного права и заявили о необходимости комплексного подхода к обеспечению эффективной борьбы с этим явлением. По мнению лидеров, за предотвращение финансирования террористических сетей и террористических действий со своих территорий ответственны все государства. Они также выразили поддержку усилиям, направленным на укрепление международно-правовой основы, обеспечивающей многостороннее сотрудничество в сфере противодействия ОМУ-терроризму, в том числе посредством недопущения приобретения, распространения и использования ядерного, химического и биологического оружия и средств их доставки негосударственными субъектами.
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