Как сделать купель для бани своими руками: 3 проверенных способа

Фото: Instagram kupel.by Что такое банная купель

Купелью называется большая емкость, наполненная чистой водой. В нее окунаются после парной, получая таким образом достаточно резкую смену температурного режима. В идеале вода в купели должна быть очень холодной, но достаточно и просто прохладной. Такие процедуры крайне благоприятно сказываются на состоянии здоровья. Они активизируют работу сердца и кровообращение, укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи и многое другое.

Особых требований к обустройству купели нет. Резервуары бывают самые разные, все зависит от пожеланий и возможностей пользователей. Если позволяет площадь, купель делают достаточно объемной и устанавливают внутри скамейку для сидения. Существуют варианты компактных, но глубоких емкостей, куда спускаются по небольшой лесенке, или относительно небольшие резервуары, немногим больше домашней ванны.

Фото: Instagram aquacolor.by Фото: Instagram aquacolor.by Фото: Instagram aquacolor.by Как самостоятельно сделать купель

Изготовить конструкцию несложно, домашние умельцы смогут справиться с такой работой. Рассмотрим три возможных варианта обустройства купели.

Емкость из пластика

Самый простой из всех возможных способ изготовления купели. Для начала нужно определиться с местом установки и приобрести пластиковый резервуар. Собственно, все, что требуется от мастера, — это подготовить основание для установки, поставить емкость и закрыть ее декоративным экраном. Для его изготовления понадобится изготовить каркас из брусков, который впоследствии обшивается выбранным материалом.

Фото: Instagram vamwood

Это может быть древесина или пластиковые панели. В первом случае потребуются деревянные рейки. Дольше всего в таких условиях прослужат твердые породы: бук, лиственница, дуб или кедр. В любом случае дерево нужно обработать защитными составами. Пластик в качестве обшивки удобен в сборке и эксплуатации, но очень уязвим для механических воздействий. Пластины легко повредить, поэтому нужно соблюдать аккуратность.

Фото: Instagram poolblog

Бетонная купель

Изготовить такой резервуар будет сложнее, чем установить пластиковую емкость, но все-таки достаточно просто. Последовательность работ выглядит таким образом:

Готовится котлован. Обычно бетонные купели делают достаточно глубокими и небольшими по площади. Средняя глубина котлована составляет от 130 до 160 см.

Устанавливается арматура. Сначала сетка кладется на дно ямы, но не на землю, а на специальные фиксаторы. Они поднимут ее на высоту около 50 мм. Далее выставляется арматура на боковых стенках будущего резервуара.

Собирается опалубка. Нужно учесть, что будущее дно купели должно иметь толщину не менее 100 мм. Если нужно, в опалубке делается отверстие, с помощью которого впоследствии будет обустроен слив.

Готовится раствор, заливаются стенки сооружения. Важно выполнить эту операцию за один прием, чтобы получить монолитную конструкцию. Затем заливается дно будущей купели.

Далее следует подождать, пока бетон полностью высохнет, и разобрать опалубку. Стены конструкции штукатурятся и отделываются. Отделочным материалом могут выступать пленка, плитка или специальный состав для покраски.

В конце монтируется подсветка, ставится лестница и любые другие аксессуары. Купель готова к эксплуатации.

Фото: Instagram tentiru

Фото: Instagram tentiru

Фото: Instagram tentiru

Деревянная конструкция

Пожалуй, самая лучшая из всех возможных деревянная купель, она же наиболее сложная в исполнении. Процесс очень похож на изготовление деревянной бочки (их обычно делают мастера-бондари), поэтому новичку такую купель будет сделать довольно сложно. Изготовление деревянной емкости происходит в несколько этапов:

Сборка дна резервуара. Деревянные плоские рейки склеиваются между собой в четырехугольный щит достаточного размера. Из него выпиливается дно будущей купели. На нижнюю его часть набиваются два бруска, которые станут своеобразными ножками для емкости.

Обустройство слива. Для этого в дне выпиливается отверстие, куда будет уходить вода.

Сборка стенок емкости. Их складывают из особым образом подготовленных реек. Их края отфрезированы, благодаря чему детали вставляются одна в другую. Чтобы стенки можно было вставить в дно, на каждой из реек вырезается специальный паз.

Монтаж металлических полос-обручей. Готовые стенки емкости стягиваются металлическими полосами. Для средней по размеру купели будет вполне достаточно трех таких полос, закрепленных гайками и болтами.

Собранная чаша зачищается наждаком внутри и снаружи.

Если нужно, готовая купель оборудуется дополнительными аксессуарами, например, встроенной скамейкой или лесенкой, подсветкой и т.п.

Фото: Instagram bentwood_ru Ценители бани рекомендуют установку купели. Контрастные водные процедуры укрепляют здоровье, улучшают внешний вид, да и просто повышают настроение. Купель можно изготовить своими руками, воспользовавшись любым из описанных способов. Результат обязательно порадует любителей русской бани.

В заключение видео, рассказывающее об альтернативном способе возведения купели.