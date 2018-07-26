В Колумбии обнаружен новый вид жаб, пение которых схоже с блеянием коз

БОГОТА , 26 июля. / ТАСС /. Новый вид жаб, издающих звуки, похожие на блеяние коз, обнаружили ученые колумбийского Института исследований биологических ресурсов им. Александра фон Гумбольдта. Сообщение об этом опубликовано на сайте научного учреждения.

Неизвестная ранее амфибия размером от 28 до 31 мм населяет тропические леса в долине реки Магдалена и ведет преимущественно ночной образ жизни. «Цвет кожи жабы — красно-кофейный, переходящий в позолоту в верхней части тела», — говорится в сообщении института.

Отличительной чертой нового вида является необычный звук, издаваемый особями мужского пола, схожий по звучанию с блеянием коз. Колумбийские биологи дают следующее описание этого пения: «Каждая интонация имеет продолжительность от 4 до 8 секунд и состоит из 4-7 нот». Именно этой особенностью объясняется выбор названия, которое присвоили земноводному исследователи, — Scinax caprarius (от лат. capra — коза).