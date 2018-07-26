Положение языков этнических меньшинств в России становится все хуже

В большинстве случаев факультативность кажется хорошей идеей, но не всегда.

Это знают и представители языковых меньшинств России , которые этим летом начали борьбу за язык своего народа. Причина — законопроект о школьном образовании, согласно которому обязательным станет только русский язык, и количество часов на изучение языков меньшинств заметно снизится.

Меньшинства опасаются, что подобные реформы — новый способ ослабить положение нерусских языков и культур. Когда преподавание и изучение языка становится факультативным, положение языка становится слабее, и есть вероятность, что вскоре занятия перестанут организовывать даже для желающих.

Законопроект скоро будет рассматриваться во втором чтении Думы . Возможно, законопроект будет смягчен.

По историческим причинам Россия является многонациональным государством, в котором говорят более чем на ста языках. Если другие европейские державы основывали колонии за океаном, Россия расширялась, присоединяя соседние территории. Эти народы сначала стали подданными России, а позже ‒ ее гражданами. Поэтому сейчас в России существует два слова для обозначения жителей страны: этнический русский и российский гражданин.

В числе 80 регионов нынешней Российской Федерации есть около 20 республик, созданных на базе этнических меньшинств. У них больше прав, чем у других регионов. Их традиционные языки занимают в республиках положение государственного языка.

Прочность позиции этих языков может меняться, но их роль преимущественно заключается в том, чтобы символизировать богатство языков и национальностей страны. Народности, которые дали названия этим республикам, не составляют большинства ни в одной республике Центральной России с родственными финно-угорской группе корнями — в Удмуртии Мордовии , Коми, Марий Эл. Да и билет на автобус там можно купить, только говоря на русском. В Татарстане и маленьких республиках Северного Кавказа коренные народности составляют большинство, но и в них русский язык остается административным языком, на нем ведется преподавание в высших учебных заведениях.

На практике все говорят на русском языке, который для всех является языком общения. Россия все же в большей степени является одноязычной страной, поскольку многие языковые меньшинства становятся русскоязычными. На это повлияла политика, а также отношение к языкам меньшинств как к чему-то провинциальному.

Положение языков этнических меньшинств начало ослабевать в 1960-е годы, когда сообщества были нарушены в связи с массовой миграцией в города, а дети покидали свой родной дом, чтобы получить образование, и жили в общежитиях.

Ситуация немного улучшилась в 1990-е годы, но во времена президента Владимира Путина вновь начались проблемы. Путин пришел к власти в ситуации, когда Чечня практически отделилась от России. Элита опасалась, что Россия может распасться, что добавило предрассудков в отношении национальных меньшинств.

Живущие в некоторых республиках этнические русские жалуются на то, что их детям приходится учить местный язык. Прошлым летом в республике Марий Эл Путин сказал, что так быть не должно. После этого, например, в Татарстане отменили обязательное изучение татарского языка.

Поэтому в отношении других языков вряд ли стоит ждать положительных перемен, даже если формулировка закона будет смягчена. Многие языки находятся под угрозой исчезновения.