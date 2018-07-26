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В Италии возбудили дело против автора «Гоморры» Роберто Савиано
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В Италии возбудили дело против автора «Гоморры» Роберто Савиано 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Римская прокуратура возбудила дело против известного итальянского писателя и журналиста Роберто Савиано.
Поводом для этого, пишет Corriere della Sera, послужил иск, поданный 19 июля вице-премьером Италии и главой МВД Маттео Сальвини.
Министр обвинил автора романа-репортажа о неаполитанской мафии «Гоморра» в диффамации.
Савиано, резко критикующий действия Сальвини, направленные на пресечение потоков нелегальной миграции через Средиземное море, в одном из своих твитов назвал его «министром преступности».
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