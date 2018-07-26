В Италии возбудили дело против автора «Гоморры» Роберто Савиано

Римская прокуратура возбудила дело против известного итальянского писателя и журналиста Роберто Савиано

Министр обвинил автора романа-репортажа о неаполитанской мафии «Гоморра» в диффамации.

Савиано, резко критикующий действия Сальвини, направленные на пресечение потоков нелегальной миграции через Средиземное море, в одном из своих твитов назвал его «министром преступности».