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Матвиенко: госдолг субъектов РФ снизился на 145 млрд рублей
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Матвиенко: госдолг субъектов РФ снизился на 145 млрд рублей 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Системная работа сенаторов закрепила тенденцию на снижение госдолга регионов России. На это обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, отвечая на вопрос «Парламентской газеты».
Она отметила, что любой закон рассматривается с Советом Федерации с точки зрения нагрузки на региональные бюджеты.
«Эта системная работа помогла снять, прежде всего, остроту проблемы долговой нагрузки регионов. Решения, которые нами приняты, позволили снять с субъектов РФ большую часть расходов на покрытие процентов по кредитам. А решение президента по реструктуризации кредитов снова высвободило ресурсы регионов, которые направляются сегодня на решение социальных вопросов», — пояснил спикер.
Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что ежегодно наблюдается рост собственных доходов регионов, а также снизился объём госдолга в регионах.
«Эта тенденция закрепляется — в этом году госдолг субъектов РФ снизился на 145 миллиардов рублей», — сообщила она. При этом спикер подчеркнула, что выделение дотаций на выравнивание бюджетов сегодня стала системным, им уже не идет по принципу «кто и сколько смог выбить».
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