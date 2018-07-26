Матвиенко: госдолг субъектов РФ снизился на 145 млрд рублей

Она отметила, что любой закон рассматривается с Советом Федерации с точки зрения нагрузки на региональные бюджеты.

«Эта системная работа помогла снять, прежде всего, остроту проблемы долговой нагрузки регионов. Решения, которые нами приняты, позволили снять с субъектов РФ большую часть расходов на покрытие процентов по кредитам. А решение президента по реструктуризации кредитов снова высвободило ресурсы регионов, которые направляются сегодня на решение социальных вопросов», — пояснил спикер.

Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что ежегодно наблюдается рост собственных доходов регионов, а также снизился объём госдолга в регионах.

«Эта тенденция закрепляется — в этом году госдолг субъектов РФ снизился на 145 миллиардов рублей», — сообщила она. При этом спикер подчеркнула, что выделение дотаций на выравнивание бюджетов сегодня стала системным, им уже не идет по принципу «кто и сколько смог выбить».