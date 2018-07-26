Двух переднеазиатских леопардов выпустят 27 июля в нацпарке «Алания»

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Выпуск переднеазиатских леопардов в дикую природу, второй за 11 лет реализации программы по восстановлению популяции этих животных на Кавказе, состоится 27 июля в национальном парке «Алания» в Северной Осетии . Об этом сообщает пресс-служба «Центра природы Кавказа».

"В пятницу, 27 июля, в национальном парке «Алания» состоится второй в истории программы по реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе выпуск животных в дикую природу. Символично, что церемония выпуска пройдет в Республике Северная Осетия-Алания, для которой переднеазиатский леопард, или кавказский барс, является национальным символом, изображенным на гербе региона", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора «Центра природы Кавказа» Ренаты Шюшайте, на пятницу запланирован выпуск двух переднеазиатских леопардов, родившихся в Центре восстановления леопарда на Кавказе и проходивших подготовку к жизни в естественной среде в течение двух последних лет. «Самец Эльбрус появился на свет в 2016 году, его родителями стали зоопарковская пара Задиг и Андреа. Самка Волна родилась в том же году, в День России — 12 июня, от пары леопардов из дикой природы Алоуса и Черри. Кстати, имя для Волны, ее брата Артека и сестры Багиры выбирали всей страной, на конкурсе „Россия называет“, который провел „Центр природы Кавказа“, — приводятся ее слова в сообщении.

Перед подготовкой к выпуску оценивались навыки охоты, а также реакция на других представителей своего вида, человека и домашних животных. После успешной проверки на леопардов надели спутниковые ошейники, которые позволят отслеживать перемещения животных по территории национального парка, а также взяты образцы крови и тканей.