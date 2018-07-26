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Двух переднеазиатских леопардов выпустят 27 июля в нацпарке «Алания»
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Двух переднеазиатских леопардов выпустят 27 июля в нацпарке «Алания» 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Выпуск переднеазиатских леопардов в дикую природу, второй за 11 лет реализации программы по восстановлению популяции этих животных на Кавказе, состоится 27 июля в национальном парке «Алания» в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба «Центра природы Кавказа».
"В пятницу, 27 июля, в национальном парке «Алания» состоится второй в истории программы по реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе выпуск животных в дикую природу. Символично, что церемония выпуска пройдет в Республике Северная Осетия-Алания, для которой переднеазиатский леопард, или кавказский барс, является национальным символом, изображенным на гербе региона", — говорится в сообщении.
По словам генерального директора «Центра природы Кавказа» Ренаты Шюшайте, на пятницу запланирован выпуск двух переднеазиатских леопардов, родившихся в Центре восстановления леопарда на Кавказе и проходивших подготовку к жизни в естественной среде в течение двух последних лет. «Самец Эльбрус появился на свет в 2016 году, его родителями стали зоопарковская пара Задиг и Андреа. Самка Волна родилась в том же году, в День России — 12 июня, от пары леопардов из дикой природы Алоуса и Черри. Кстати, имя для Волны, ее брата Артека и сестры Багиры выбирали всей страной, на конкурсе „Россия называет“, который провел „Центр природы Кавказа“, — приводятся ее слова в сообщении.
Перед подготовкой к выпуску оценивались навыки охоты, а также реакция на других представителей своего вида, человека и домашних животных. После успешной проверки на леопардов надели спутниковые ошейники, которые позволят отслеживать перемещения животных по территории национального парка, а также взяты образцы крови и тканей.
Программа по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется под эгидой Минприроды РФ с 2007 года. Ее цель — формирование в дикой природе Северного Кавказа устойчивой популяции переднеазиатского леопарда численностью не менее 50 особей. Участниками программы реинтродукции являются Минприроды РФ, Кавказский заповедник, Сочинский национальный парк, ИПЭЭ РАН, „Центр природы Кавказа“, WWF России и Московский зоопарк, международные партнеры — Международный союз охраны природы и Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов. С 2016 года „Центр природы Кавказа“ осуществляет администрирование проектного офиса при рабочей группе по обеспечению реализации программы реинтродукции, а также ее аналитическое и организационное сопровождение.
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