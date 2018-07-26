Ещё
На 2-ой Волжской в Костроме появятся дополнительные пешеходные переходы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На 2-ой Волжской в Костроме появятся дополнительные пешеходные переходы 

k1news.ru 59 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костроме комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение о создании дополнительных пешеходных переходов на улице 2-ой Волжской, сообщает городская администрация.
Первый появится между домом № 4а по Кинешемскому шоссе и домом № 4а по улице 2-ой Волжской. Это рядом с сервисным центром «Рено». Второй переход нарисуют в районе съезда с Кинешемского путепровода. Здесь же установят дополнительный фонарь уличного освещения.
Пока что на этих участках идет ремонт, а «зебры» появятся до середины сентября.
k1news.ru: последние новости
Костромские охотники на утку собрались «покрякать» В Костромской области живодеры закололи собаку ножом Жители Костромской области оказались одними из самых умных по всей России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Турции серьезный ультиматум81
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской385
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу64
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие101
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР195
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение