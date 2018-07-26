На 2-ой Волжской в Костроме появятся дополнительные пешеходные переходы

Костроме комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение о создании дополнительных пешеходных переходов на улице 2-ой Волжской, сообщает городская администрация.

Первый появится между домом № 4а по Кинешемскому шоссе и домом № 4а по улице 2-ой Волжской. Это рядом с сервисным центром «Рено» . Второй переход нарисуют в районе съезда с Кинешемского путепровода. Здесь же установят дополнительный фонарь уличного освещения.

Пока что на этих участках идет ремонт, а «зебры» появятся до середины сентября.