Российский шоколад «лелеять», «Аiент» и «Вцкморця» появился в Китае

Российские продукты питания оказались столь популярны в Китае , что там стали создавать даже не подделки, а скорее, вольные вариации на тему «Сделано в России ». Особенно это коснулось шоколада — на фото с сайта одного из крупнейших китайских интернет-магазинов показаны неизвестные у нас марки «лелеять», «Аiент», «Вцкморця».

Две коробки шоколадных конфет «Вцкморця», например, стоят почти 40 юаней (около 380 рублей).

По данным российского Центра исследований кондитерского рынка, КНР в январе-феврале 2018 года была самым активным покупателем шоколадных изделий из России. Правда, в последующие месяцы объемы закупок немного снизились — не исключено, что благодаря в том числе и таким вот поделкам, как на фото.