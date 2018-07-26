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Российский шоколад «лелеять», «Аiент» и «Вцкморця» появился в Китае
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Российский шоколад «лелеять», «Аiент» и «Вцкморця» появился в Китае 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Российские продукты питания оказались столь популярны в Китае, что там стали создавать даже не подделки, а скорее, вольные вариации на тему «Сделано в России». Особенно это коснулось шоколада — на фото с сайта одного из крупнейших китайских интернет-магазинов показаны неизвестные у нас марки «лелеять», «Аiент», «Вцкморця».
Две коробки шоколадных конфет «Вцкморця», например, стоят почти 40 юаней (около 380 рублей).
По данным российского Центра исследований кондитерского рынка, КНР в январе-феврале 2018 года была самым активным покупателем шоколадных изделий из России. Правда, в последующие месяцы объемы закупок немного снизились — не исключено, что благодаря в том числе и таким вот поделкам, как на фото.
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