В Сочи директор концертного зала «Фестивальный» стал фигурантом дела о растрате

Сочи суд заключил под домашний арест директора концертного зала «Фестивальный» Евгения Паснюка, подозреваемого в растрате, сообщает «Интерфакс-Юг»

Дело в отношении руководителя учреждения возбуждено по ч.4 ст.160 УК РФ (Растрата или присвоение). «В деле фигурирует сумма в 1,3 млн рублей. Это деньги, которые, якобы, были растрачены в период с 2010 по 2016 годы», — рассказал адвокат Александр Алексеенко

Паснюк руководит концертным залом «Фестивальный» с 1983 года. В 2013 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ», а в 2014 году — медаль «За вклад в развитие города-курорта Сочи».