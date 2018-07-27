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В Сочи директор концертного зала «Фестивальный» стал фигурантом дела о растрате
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В Сочи директор концертного зала «Фестивальный» стал фигурантом дела о растрате 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Сочи суд заключил под домашний арест директора концертного зала «Фестивальный» Евгения Паснюка, подозреваемого в растрате, сообщает «Интерфакс-Юг».
Дело в отношении руководителя учреждения возбуждено по ч.4 ст.160 УК РФ (Растрата или присвоение). «В деле фигурирует сумма в 1,3 млн рублей. Это деньги, которые, якобы, были растрачены в период с 2010 по 2016 годы», — рассказал адвокат Александр Алексеенко.
По его словам, в защиту арестованного выступил коллектив концертного зала «Фестивальный», а также общественный Совет при УВД Сочи, журналисты и артисты российской эстрады. В их числе — Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Максим Галкин.
По данным агентства, коллектив концертного зала готовит обращение к руководству страны, первому заместителю комитета по культуре Госдумы РФ Елене Драпеко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой «взять под контроль ход следствия».
Паснюк руководит концертным залом «Фестивальный» с 1983 года. В 2013 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ», а в 2014 году — медаль «За вклад в развитие города-курорта Сочи».
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