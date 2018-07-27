В новом концертном комплексе «Сириус» в Сочи представят 150 концертов в год

СОЧИ , 27 июля. / ТАСС /. Сто пятьдесят концертов в год представят в новом концертном комплексе «Сириус», который будет построен в Сочи. Работа в этом направлении активно ведется: парк науки и искусства «Сириус» в 2018 году организует более 30 концертов звезд классической музыки, балета и джаза, сообщил в пятницу ТАСС художественный руководитель фонда «Талант и успех» (учредитель образовательного центра «Сириус») Ханс Йоахим Фрай.

"В новом концертном зале нам нужно будет презентовать до 150 концертов в год. К этому мы готовиться уже сейчас. В 2018 году в парке науки и искусства «Сириус» мы организуем более 30 концертов звезд классической музыки, балета и джаза", — сказал Фрай.

По его словам, главная идея проекта — подготовить публику, которая через три года из зала парка науки и искусства «Сириус» переместится в новый концертный комплекс. «Опыт проведения концертов мы нарабатываем постепенно. В 2017 году мы провели более 20 концертов, в 2019 году планируем представить около 40 концертов, в 2020 году — около 50. Таким образом, когда мы перейдем в новый зал, у нас уже будет подготовленная публика», — уточнил художественный руководитель фонда.

Он отметил, что особое внимание уделяется организации фестивалей. «В этом году у нас был фестиваль классической музыки, посвященный чемпионату мира по футболу, „Джаз встречает классику“, 28 июля откроется летний фестиваль „Музыкальное соцветие“. В плане на осень — проведение фестиваля балета в рамках сотрудничества с Санкт-Петербургским государственным театром балета имени Бориса Эйфмана. И в конце года мы еще сделаем совместный фестиваль с национальной китайской оперой», — рассказал Фрай.

Фрай напомнил, что в концертном комплексе «Сириус» общей площадью 33 тыс. кв. м. предусмотрен большой зал на 1,2 тыс. зрителей и камерный зал на 300 зрителей. Здесь будут проходить концерты классической музыки и джаза, выступление артистов оперы и балета, постановки лучших театров России и мира, фестивали и художественные выставки. Новый концертный комплекс создается по самым высоким техническим стандартам, он откроется в 2021 году.