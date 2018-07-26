Солнечные вспышки «роняют» точность ГЛОНАСС и GPS

Исследователи из МГУ им. М. В. Ломоносова и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН совместно с коллегами из Франции проанализировали влияние двух солнечных вспышек на работу сетей GPS и ГЛОНАСС. Обе они случились в сентябре 2017 года, причем одна из них была сильнейшей в текущем 11-летнем солнечном цикле. Оказалось, что обе сети сравнительно устойчивы к вспышкам такого рода — они продолжили функционировать даже на их пике. В то же время точность определяемых с их помощью координат заметно упала. Учитывая значимость спутниковой навигации в наше время, такие падения во время следующих вспышек лучше предвидеть заранее, чтобы обезопасить движение судов и самолетов. Соответствующая статья опубликована в Space Weather.

6 сентября 2017 года на солнце случилось две вспышки. Первая по силе была умеренной — класса X2,2, но вторая получила класс X9,3, что сделало ее самой сильной в текущем 11-летнем солнечном цикле. Иными словами, речь идет о сравнительно редком и достаточно мощном явлении. Авторы работы изучили данные по содержанию электронов в ионосфере на дневной стороне Земли в период после вспышки. Оказалось, что их число выросло в 8−10 раз в средних широтах и в 15−16 раз в высоких широтах, где защитное влияние магнитного поля минимально.

Авторы работы также проанализировали логи (журналы записей) работы наземных навигационных систем за этот период и установили, что ни GPS, ни ГЛОНАСС, ни Galileo (европейская система спутниковой навигации) не испытывали проблем с «потерей» спутников наземными навигаторами. Однако точность измерения координат заметно упала у всех них. В случае GPS она снизилась примерно в три раза. В случае ГЛОНАСС — в четыре и более раз (величина ошибки колебалась от региона к региону). Не в последнюю очередь такая разница для двух этих спутниковых систем определялась местоположением сателлитов. У ГЛОНАСС они «сдвинуты» в более высокие широты. С одной стороны это повышает точность навигации в северных странах, например, России , но с другой — уменьшает влияние защитного магнитного поля Земли.

Интересно, что в это же время на высоких радиочастотах в «подсолнечной» части планеты авторы выявили мощные помехи. Это значит, что вспышки мешали не только спутниковой навигации, но и традиционной радиосвязи.