АТОР: введение аккредитации ударит по неофициальным визовым центрам

"Законопроект находится даже не в первом чтении. Он касается аккредитации визовых центров и тех компаний, которые мимикрируют под визовые центры. При этом у них нет договоров с консульствами, они не имеют права обрабатывать персональные данные. Мы видим одну угрозу для компаний, которые предлагают оформление виз за три дня, и так далее. Для них — это прямая угроза, потому что им нужно будет подтверждать, что они визовые центры, им нужно будет аккредитоваться на территории России ", — сказала Ломидзе.

По ее словам, визовым центрам надо будет произвести определенные технические шаги, чтобы выполнить требования, если законопроект будет утвержден в нынешнем виде. Исполнительный директор ассоциации отметила, что если технические требования не будут выполнены, то компании могут понести убытки.

У всех визовых центров, которые работают с консульствами на территории РФ, больше трех лет опыта работы, в большинстве случаев они имеют опыт организации 20 филиалов на территории России от Калининграда до Владивостока , отметила эксперт.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила ТАСС, что введение обязательной аккредитации может привести к закрытию визовых центров в России, поскольку ни один из действующих операторов не соответствует перечисленным в документе критериям.

Законопроект о внесении изменений в ФЗ-114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» предполагает, что для получения аккредитации в МИД РФ визовый центр должен иметь не менее 20 филиалов в разных городах РФ, быть сертифицированным на соответствие закону 152-ФЗ (закон о персональных данных), обладать опытом работы более 3-х лет, доля иностранного участия в уставном капитале оператора не должна быть более 20%.