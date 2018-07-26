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АТОР: введение аккредитации ударит по неофициальным визовым центрам
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АТОР: введение аккредитации ударит по неофициальным визовым центрам 

ТАСС 2 часа назад
Фото: RT на русском
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Введение обязательной аккредитации для визовых центров может стать угрозой для тех компаний, которые ведут неофициальную деятельность: не имеют договоров с консульствами и права обрабатывать персональные данные клиентов. Такое мнение высказала ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Предложение о введении обязательной аккредитации в МИД РФ всех компаний, специализирующихся на предоставлении гражданам посреднических услуг в получении виз, было вынесено на рассмотрение Госдумы несколькими днями ранее сенаторами Константином Косачевым и Олегом Морозовым.
"Законопроект находится даже не в первом чтении. Он касается аккредитации визовых центров и тех компаний, которые мимикрируют под визовые центры. При этом у них нет договоров с консульствами, они не имеют права обрабатывать персональные данные. Мы видим одну угрозу для компаний, которые предлагают оформление виз за три дня, и так далее. Для них — это прямая угроза, потому что им нужно будет подтверждать, что они визовые центры, им нужно будет аккредитоваться на территории России", — сказала Ломидзе.
По ее словам, визовым центрам надо будет произвести определенные технические шаги, чтобы выполнить требования, если законопроект будет утвержден в нынешнем виде. Исполнительный директор ассоциации отметила, что если технические требования не будут выполнены, то компании могут понести убытки.
У всех визовых центров, которые работают с консульствами на территории РФ, больше трех лет опыта работы, в большинстве случаев они имеют опыт организации 20 филиалов на территории России от Калининграда до Владивостока, отметила эксперт.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила ТАСС, что введение обязательной аккредитации может привести к закрытию визовых центров в России, поскольку ни один из действующих операторов не соответствует перечисленным в документе критериям.
Законопроект о внесении изменений в ФЗ-114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» предполагает, что для получения аккредитации в МИД РФ визовый центр должен иметь не менее 20 филиалов в разных городах РФ, быть сертифицированным на соответствие закону 152-ФЗ (закон о персональных данных), обладать опытом работы более 3-х лет, доля иностранного участия в уставном капитале оператора не должна быть более 20%.
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