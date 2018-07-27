АТОР: работа визовых центров без аккредитации повлечет штраф до 350 тыс. рублей 

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Работа визовых центров без аккредитации повлечет за собой административный штраф для юридических лиц в размере до 350 тысяч рублей, говорится в сообщении ассоциации туроператоров России (АТОР).
В Госдуму 14 июля 2018 года были внесены два связанных законопроекта — «О внесении изменений в Федеральный закон „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ (в части определения требований к визовым сервисным центрам)» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за осуществление деятельности визовых центров без аккредитации)». Проекты обоих документов инициировали члены Совета Федерации Константин Косачев и Олег Морозов.
"Согласно тексту второго из законопроектов, работа визового центра без аккредитации повлечет за собой административный штраф до 350 тыс. рублей для юрлиц", — говорится в сообщении АТОР.
Когда могут принять законопроект
"Документы внесены в Госдуму под завершение летней сессии, и до 27 августа работы по документам вестись не будет. Исходя из порядка работы с документами в Госдуме, можно предположить, что до выхода законопроекта на первое чтение будут проведены совещания и рабочие встречи с заинтересованными участниками рынка. Также в процессе работы над законопроектом будет обсуждаться и содержание нормативно-правовых актов, создание и изменение которых повлечет за собой принятие этого законопроекта", — отмечается в сообщении ассоциации со ссылкой на ее юриста.
О закрытии визовых центров
Ранее Российский союз туриндустрии сообщил, что реализация законопроекта об обязательной аккредитации компаний может привести к закрытию визовых центров (ВЦ) в России, поскольку ни один из действующих операторов ВЦ не соответствует перечисленным в документе критериям.