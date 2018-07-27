АТОР: работа визовых центров без аккредитации повлечет штраф до 350 тыс. рублей

Константин Косачев и Олег Морозов. Госдуму 14 июля 2018 года были внесены два связанных законопроекта — «О внесении изменений в Федеральный закон „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ (в части определения требований к визовым сервисным центрам)» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за осуществление деятельности визовых центров без аккредитации)». Проекты обоих документов инициировали члены Совета Федерации

"Согласно тексту второго из законопроектов, работа визового центра без аккредитации повлечет за собой административный штраф до 350 тыс. рублей для юрлиц", — говорится в сообщении АТОР.

Когда могут принять законопроект

"Документы внесены в Госдуму под завершение летней сессии, и до 27 августа работы по документам вестись не будет. Исходя из порядка работы с документами в Госдуме, можно предположить, что до выхода законопроекта на первое чтение будут проведены совещания и рабочие встречи с заинтересованными участниками рынка. Также в процессе работы над законопроектом будет обсуждаться и содержание нормативно-правовых актов, создание и изменение которых повлечет за собой принятие этого законопроекта", — отмечается в сообщении ассоциации со ссылкой на ее юриста.

О закрытии визовых центров