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В Казани 5 августа презентуют две части «Гарри Поттера» на татарском языке
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В Казани 5 августа презентуют две части «Гарри Поттера» на татарском языке 

АиФ Казань 35 минут назад
Фото: АиФ Казань
Вторую и третью части романа Дж. Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и узник Азкабана», переведенные на татарский язык, презентуют 5 августа, сообщает пресс-служба КФУ.
В этот день в парке «Черное озеро» пройдет фестиваль современной татарской культуры «Сенной базар». В рамках него студенты КФУ зачитают отрывки из романов о Гарри Потере.
«Для гостей прозвучат фрагменты поттерианы на татарском языке. Книга представляла для меня интерес еще в детстве, затем пришла идея ее татаризировать. Вместе со мной в команде работают несколько человек, многие из них — студенты КФУ: Гузель Ахметгараева, Гульчачак Мустафина, Булат Шаймиев — ИФМК имени Льва Толстого, а также Сарбиназ Шайхулова — ИФМиБ», — пояснил студент Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Айдар Шайхин.
Отметим, что на данный момент переводы официально не изданы.
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