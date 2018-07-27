В Казани 5 августа презентуют две части «Гарри Поттера» на татарском языке

Вторую и третью части романа Дж. Роулинг « Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и узник Азкабана», переведенные на татарский язык, презентуют 5 августа, сообщает пресс-служба КФУ.

В этот день в парке «Черное озеро» пройдет фестиваль современной татарской культуры «Сенной базар». В рамках него студенты КФУ зачитают отрывки из романов о Гарри Потере.

«Для гостей прозвучат фрагменты поттерианы на татарском языке. Книга представляла для меня интерес еще в детстве, затем пришла идея ее татаризировать. Вместе со мной в команде работают несколько человек, многие из них — студенты КФУ: Гузель Ахметгараева, Гульчачак Мустафина, Булат Шаймиев — ИФМК имени Льва Толстого , а также Сарбиназ Шайхулова — ИФМиБ», — пояснил студент Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Айдар Шайхин.

Отметим, что на данный момент переводы официально не изданы.