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Матвиенко надеется, что победу над нацизмом признают всемирным наследием
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Матвиенко надеется, что победу над нацизмом признают всемирным наследием 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что российская инициатива о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества будет поддержана международным сообществом.
"Надеюсь, что удачно сложится судьба предложения Совета Федерации о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества. Мы уже предложили ряду парламентов обратиться к ООН, ЮНЕСКО и другим авторитетным организациям с поддержкой этой инициативы", — сообщила она на заседании верхней палаты.
Спикер напомнила, что в мае этого года Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку инициатив Межпарламентского союза об утверждении 30 июня Международного дня парламентаризма и подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.
"Эти инициативы проделали большой путь от нашей палаты до ООН. Международная парламентская дипломатия отметила значимую победу", — подчеркнула Матвиенко.
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