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Пропавшую пенсионерку ищут в Родионово-Несветайском районе
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Пропавшую пенсионерку ищут в Родионово-Несветайском районе 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Пропавшую 64-летнюю Валентину Толстопятенко (Халюткину) ищут в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.
Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», местонахождение женщины 1953 года рождения неизвестно с 24 июля.
Приметы разыскиваемой: рост — 175 см, худощавого телосложения, зеленые глаза, крашеные в темный цвет волосы до плеч.
В день исчезновения пенсионерка была одета в черное платье длиной ниже колена и белые тапочки. На голове — блестящий разноцветный платок.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.
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