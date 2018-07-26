Пропавшую пенсионерку ищут в Родионово-Несветайском районе

Пропавшую 64-летнюю Валентину Толстопятенко (Халюткину) ищут в Родионово-Несветайском районе Ростовской области

Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», местонахождение женщины 1953 года рождения неизвестно с 24 июля.

Приметы разыскиваемой: рост — 175 см, худощавого телосложения, зеленые глаза, крашеные в темный цвет волосы до плеч.

В день исчезновения пенсионерка была одета в черное платье длиной ниже колена и белые тапочки. На голове — блестящий разноцветный платок.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.