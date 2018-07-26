«Городской транспорт» через суд пытается отсрочить арест троллейбусов

В мэрии Петрозаводска заявляют, что текущие долги предприятия не отразятся на зарплате сотрудников.

— Это связано с налогом на доходы физических лиц и с определенными перечислениями в Фонд социального страхования

— сказал руководитель управления жилищного хозяйства Евгений Перов . Судебное заседание назначено на 31 июля.

Из-за долгов перед налоговой службой судебные приставы арестовали пять троллейбусов. Также «Городской транспорт» обязан ежедневно перечислять на счет приставов половину дневной выручки, заработанной на продаже проездных билетов. По словам Перова, пока все пять троллейбусов работают на линии. Чиновник отметил, что текущие долги предприятия не отразятся на зарплате сотрудников МУПа.