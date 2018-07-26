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«Городской транспорт» через суд пытается отсрочить арест троллейбусов
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«Городской транспорт» через суд пытается отсрочить арест троллейбусов 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В мэрии Петрозаводска заявляют, что текущие долги предприятия не отразятся на зарплате сотрудников.
«Городской транспорт» подал заявление в Арбитражный суд Карелии об отсрочке ареста троллейбусов и ежедневной выручки, передает ИА «Республика». ПМУП накопил 16,8 млн рублей долга перед налоговой службой.
— Это связано с налогом на доходы физических лиц и с определенными перечислениями в Фонд социального страхования,
— сказал руководитель управления жилищного хозяйства Евгений Перов. Судебное заседание назначено на 31 июля.
Из-за долгов перед налоговой службой судебные приставы арестовали пять троллейбусов. Также «Городской транспорт» обязан ежедневно перечислять на счет приставов половину дневной выручки, заработанной на продаже проездных билетов. По словам Перова, пока все пять троллейбусов работают на линии. Чиновник отметил, что текущие долги предприятия не отразятся на зарплате сотрудников МУПа.
По материалам: ptzgovorit.ru
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