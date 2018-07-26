«Небо и земля»: Клычков оценил темпы строительства теплиц «Промпарка»

С ходом строительства тепличного комплекса ООО «Промпарк» врио губернатора Орловской области Андрей Клычков ознакомился 25 июля в ходе рабочей поездки в Новосильский район.

Компания планирует завершить реализацию первой и второй очереди проекта уже в октябре. Тогда в эксплуатацию сдадут 6,5 гектара теплиц. Всего в последующем рассчитывают занять около 12 гектаров.

«Был здесь в феврале, когда еще лежал снег. «Тогда» и «сейчас» как небо и земля. Работа движется», — поделился впечатлениями в соцсети Андрей Клычков.

В проект уже вложено почти 1,4 млрд рублей. Общий объем инвестиций составит порядка 3 млрд рублей. Для работы в теплицах уже подыскали 120 потенциальных сотрудников из ближайших населенных пунктов.

Ранее заявлялось, что мощность комплекса планируется таким образом: на 2,7 га производство огурцов — 3,1 тыс. тонн, на 3,1 га — томаты 2,2 тыс. тонн, на 0,36 га — салаты Афицион, Отили — 600 тыс. штук.

Напомним, 4 июля Андрей Клычков посетили тепличное хозяйство ООО «Кумир», которое появилось на месте рассыпавшегося «Юбилейного» буквально под Орлом . Здесь планируют выращивать исключительно томаты. Первый урожай надеются собрать в ноябре. В год рассчитывают получать порядка 4,5 тысячи тонн овощей. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей.

(Фото пресс-службы Губернатора Орловской области).

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