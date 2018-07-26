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«Небо и земля»: Клычков оценил темпы строительства теплиц «Промпарка»
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«Небо и земля»: Клычков оценил темпы строительства теплиц «Промпарка» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
С ходом строительства тепличного комплекса ООО «Промпарк» врио губернатора Орловской области Андрей Клычков ознакомился 25 июля в ходе рабочей поездки в Новосильский район.
Компания планирует завершить реализацию первой и второй очереди проекта уже в октябре. Тогда в эксплуатацию сдадут 6,5 гектара теплиц. Всего в последующем рассчитывают занять около 12 гектаров.
«Был здесь в феврале, когда еще лежал снег. «Тогда» и «сейчас» как небо и земля. Работа движется», — поделился впечатлениями в соцсети Андрей Клычков.
В проект уже вложено почти 1,4 млрд рублей. Общий объем инвестиций составит порядка 3 млрд рублей. Для работы в теплицах уже подыскали 120 потенциальных сотрудников из ближайших населенных пунктов.
Ранее заявлялось, что мощность комплекса планируется таким образом: на 2,7 га производство огурцов — 3,1 тыс. тонн, на 3,1 га — томаты 2,2 тыс. тонн, на 0,36 га — салаты Афицион, Отили — 600 тыс. штук.
Напомним, 4 июля Андрей Клычков посетили тепличное хозяйство ООО «Кумир», которое появилось на месте рассыпавшегося «Юбилейного» буквально под Орлом. Здесь планируют выращивать исключительно томаты. Первый урожай надеются собрать в ноябре. В год рассчитывают получать порядка 4,5 тысячи тонн овощей. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей.
(Фото пресс-службы Губернатора Орловской области).
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Сообщение «Небо и земля»: Клычков оценил темпы строительства теплиц «Промпарка» появились сначала на РИА 57.
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