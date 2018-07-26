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В Самарской области в рамках проверки боеготовности поднят по тревоге спецназ ЦВО
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В Самарской области в рамках проверки боеготовности поднят по тревоге спецназ ЦВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения бригады приведены в высшие степени боевой готовности, выполнив комплекс мероприятий, включающих в себя получение оружия, боеприпасов и экипировки, снятие военной техники с кратковременного хранения.
Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа с дислокацией в Самарской области подняты по тревоге для проверки боевой готовности.
Подразделения бригады приведены в высшие степени боевой готовности, выполнив комплекс мероприятий, включающих в себя получение оружия, боеприпасов и экипировки, снятие военной техники с кратковременного хранения.
Водители на бронеавтомобилях «Тигр», «Тайфун-К», «КамАЗ» вышли из парка боевых машин и совершили марш протяженностью около 100 км в район сосредоточения.
На полигоне Новая Бинарадка разведчики отработали тактические действия по борьбе с диверсионными группами условного противника, проведению засад и налетов, захвату пленных, отражению атак условных «джихад-мобилей».
Также военнослужащие подавили радиочастоты и сотовую связь условного противника современными средствами радиоэлектронной борьбы.
Маневры проводились с учетом опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике.
В учебных мероприятиях приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих и было задействовано около 300 единиц военной и специальной техники.
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