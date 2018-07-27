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Поднятые по тревоге разведчики обезвредили диверсионные группы «противника»
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Поднятые по тревоге разведчики обезвредили диверсионные группы «противника» 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Комплексная тренировка спецназа прошла в Самарской области.
В Самарской области прошла проверка боевой готовности соединения спецназа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
«Подразделения бригады приведены в высшие степени боевой готовности, выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя подъем по тревоге, получение оружия, боеприпасов и экипировки, снятие военной техники с кратковременного хранения», — говорится в сообщении.
Водители бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун-К» и «КамАЗ» совершили 100-километровый марш на полигон. Там разведчики нейтрализовали условные диверсионные группы противника, отразив атаки «джихад-мобилей», применив налеты и засады.
Маневры проводились с учетом опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах.
Всего в мероприятиях участвовали более полутора тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц военной техники.
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