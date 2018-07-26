Школьникам предлагают сделать селфи с книгой

Юных жителей Петрозаводска приглашают собрать «поэтический гербарий» для конкурса.

Конкурс для школьников на лучшую литературно-иллюстративную композицию проводят муниципальные библиотеки карельской столицы.

Для участия необходимо в любой изобразительной технике сделать рисунок понравившегося растения, найти в книгах стихотворение о нем или сочинить стихотворение самостоятельно, сообщает пресс-служба мэрии.

После этого нужно сделать «селфи» с книгой, в которой нашлось стихотворение. Рисунок, стихи и фотографию надлежит художественно оформить на альбомном листе и принести в любую муниципальную библиотеку Петрозаводска.