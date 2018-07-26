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Школьникам предлагают сделать селфи с книгой
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Школьникам предлагают сделать селфи с книгой 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Юных жителей Петрозаводска приглашают собрать «поэтический гербарий» для конкурса.
Конкурс для школьников на лучшую литературно-иллюстративную композицию проводят муниципальные библиотеки карельской столицы.
Для участия необходимо в любой изобразительной технике сделать рисунок понравившегося растения, найти в книгах стихотворение о нем или сочинить стихотворение самостоятельно, сообщает пресс-служба мэрии.
После этого нужно сделать «селфи» с книгой, в которой нашлось стихотворение. Рисунок, стихи и фотографию надлежит художественно оформить на альбомном листе и принести в любую муниципальную библиотеку Петрозаводска.
По материалам: ptzgovorit.ru
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