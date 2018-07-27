В Тверской области проходит IV Карельский этно-форум

Москвы, Пскова, Пензы, Тамбова, Ханты-Мансийска. 26 июля в деревне Кострецы Максатихинского района стартовал IV Карельский этно-форум. Мероприятие проводится ежегодно общественной организацией «Тверин Кариела» и направлено на популяризацию культуры, традиций и языка финно-угорских народов. Форум собрал участников из Тверской области

Карельский этно-форум продлится в течение 4 дней. В программе — мастер-классы от лингвистов, этнографов, искусствоведов, режиссёров, кулинаров, театральные постановки, кинопоказы, концерты. Также участники побывают с экскурсией в Максатихе , где посетят краеведческий музей, и в монастыре Николо-Теребенская пустынь.

14 июля в Тверской области прошёл второй Козловский фестиваль карельской культуры «Oma Randa» ("Родная земля"). Впервые он был проведён в 2017 году, когда отмечалось 400-летие переселения карел на тверскую землю.

В прошлом году в селе Толмачи Лихославльского района также прошёл традиционный фестиваль карельского пирога «Калитка». На 23-й международной туристской выставке «Отдых Leisure 2017» в Москве событие заняло первое место в конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики 2017», сообщает правительство Тверской области.