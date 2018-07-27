Омичей переселили в дома с текущей кровлей и ветром в подоконниках

Жителей села Нижняя Омка расселили из аварийных домов в новостройки, где зимой холодно, стены трескаются, а окна деформированы. Омичи, которых переселили в дома сомнительного качества, пожаловались на это местным властям. С проверкой жалобы приехала комиссия, куда вошли сотрудники регионального минстроя, ОНФ и прокуратуры

О состоянии зданий рассказали жители четырех домов, построенных в селе Нижняя Омка в 2016-2017 годах. Претензии возникли у собственников зданий на улицах 50 лет Октября, 31а, 37а, 55а и Зои Космодемьянской, 28а. По факту дома возвели даже без проектов.

— Застройщик построил дома фактически по картинке, где указаны лишь площади квартир и расположение комнат. Нет теплотехнических расчетов, наружные стены по документам могли быть возведены из неких «прочих материалов», — возмутился депутат горсовета, член ОНФ Аркадий Лунев.

Жители добавили, что зимой в новостройках холодно, оконные рамы деформируются, отмостки крошатся, стены трескаются. Кроме того, они жалуются на ветер из-под подоконников, промокающую кровлю, отсутствие вентиляции, смятые в гармошку из-за деформации стен обои, старый фундамент.

— Мы платим за газовое отопление очень большие суммы, но зимой тепло до некоторых комнат просто не доходит. Котел горячий, не прикоснуться, а в зале и детской всего 18-19 градусов, — рассказала жительница дома по улице 50 лет Октября, 55а.

По итогам проверки решили провести экспертизу на соответствие построенных домов требованиям техрегламентов. По результатам нарушения, допущенные при строительстве, нужно будет устранить. Срок проведения этих работ пока не называется.

Фото: ОНФ