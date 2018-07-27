Ещё
Омичей переселили в дома с текущей кровлей и ветром в подоконниках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омичей переселили в дома с текущей кровлей и ветром в подоконниках 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Жителей села Нижняя Омка расселили из аварийных домов в новостройки, где зимой холодно, стены трескаются, а окна деформированы. Омичи, которых переселили в дома сомнительного качества, пожаловались на это местным властям. С проверкой жалобы приехала комиссия, куда вошли сотрудники регионального минстроя, ОНФ и прокуратуры.
О состоянии зданий рассказали жители четырех домов, построенных в селе Нижняя Омка в 2016-2017 годах. Претензии возникли у собственников зданий на улицах 50 лет Октября, 31а, 37а, 55а и Зои Космодемьянской, 28а. По факту дома возвели даже без проектов.
— Застройщик построил дома фактически по картинке, где указаны лишь площади квартир и расположение комнат. Нет теплотехнических расчетов, наружные стены по документам могли быть возведены из неких «прочих материалов», — возмутился депутат горсовета, член ОНФ Аркадий Лунев.
Жители добавили, что зимой в новостройках холодно, оконные рамы деформируются, отмостки крошатся, стены трескаются. Кроме того, они жалуются на ветер из-под подоконников, промокающую кровлю, отсутствие вентиляции, смятые в гармошку из-за деформации стен обои, старый фундамент.
— Мы платим за газовое отопление очень большие суммы, но зимой тепло до некоторых комнат просто не доходит. Котел горячий, не прикоснуться, а в зале и детской всего 18-19 градусов, — рассказала жительница дома по улице 50 лет Октября, 55а.
По итогам проверки решили провести экспертизу на соответствие построенных домов требованиям техрегламентов. По результатам нарушения, допущенные при строительстве, нужно будет устранить. Срок проведения этих работ пока не называется.
Фото: ОНФ
Омск Здесь: последние новости
Концерт Serebro у "Арены Омск" перенесли В Омске разбили стекло маршрутки из-за поездки по свежему асфальту Кандидаты в губернаторы Омской области потеряли конкурента
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий471
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя63
Кобзон находится в реанимации17
В России взлетят цены на ЖКХ680
В Крыму нашли ядерное оружие105
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Наука
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение