В Оренбуржье запустили строительство нового комплекса по переработке нефти

Строительство крупного комплекса по переработке углеводородного сырья ЗАО «Южно-Уральская промышленная компания» стартовало в Оренбургской области в четверг, 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Предполагается, что мощность нового комплекса составит 1,5 млн тонн в год. Его строительство обойдется в 12 млрд рублей. Завершение работ планируется на первый квартал 2021 года. По информации правительства области, сдача объекта обеспечит рабочими местами 300 оренбуржцев и увеличит объемы налоговых поступление в региональный бюджет.

По словам губернатора Юрия Берга, новый комплекс по переработке углеводородов положительно скажется на развитии нефтегазовой отрасли не только в Оренбургской области, но и в Казахстане . Глава региона отметил, что в этом случае решается задача по развитию кооперационных связей между приграничными регионами России и Казахстана.

«Я уверен, что после запуска комплекса в эксплуатацию откроются новые горизонты для региональных топливно-энергетических комплексов по обе стороны российско-казахстанской границы», — сказал он.

Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов назвал строительство нового производства еще одним оренбургским проектом, укрепляющим экономические связи приграничных регионов.

Комплекс оборудуют автомобильными и железнодорожными терминалами, парком перекачки сырья, установками атмосферно-вакуумной перегонки, битумной и по фасовке битума, товарным парком, авто и ж/д наливными терминалами. Помимо этого предусмотрены вспомогательные производства, в том числе мини-ТЭЦ для обеспечения производства паром и электроэнергией.

По словам президента ЗАО «ЮУПК» Рашида Асаева, новейший комплекс по переработке углеводородного сырья значительно увеличит мощность предприятия и расширит линейку выпускаемой продукции.

Предприятие планирует производство широкой фракции светлых углеводородов, вакуумного газойля и дорожного битума, говорится в сообщении правительства. Глубина переработки сырья составит 98%.